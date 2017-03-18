Эксперт: Намерение Ушакова похоже на рейдерство

После того, как Центр госязыка оштрафовал мэра столицы за коммуникацию Рижской думы в социальных сетях на русском и английском языках, Нил Ушаков заявил, что отныне хочет вести страницу Рижской думы на Facebook лично и за свои собственные средства. Эксперты сравнивают инициативу градоначальника с рейдерством.

Руководитель общества за открытость Delna Янис Волбертс сообщил агентству ЛЕТА, что намерение мэра Риги Нила Ушакова взять на себя ведение страницы Рижской думы «Riga.lv» в социальной сети Facebook напоминает рейдерство.

«Намерение Ушакова также внушает опасения, что таким образом он будет использовать административный ресурс думы для личной предвыборной агитации.

Далее, никому не известно, кто будет настоящим автором страницы», - пояснил свою точку зрения эксперт.

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По информации общества Delna, в обеспечение коммуникации думы в социальных сетях вложены средства в размере до миллиона евро, у страницы много последователей.

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