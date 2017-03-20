Просто мистика! Необъяснимое поведение «дорожников» неприятно удивило пострадавших в ДТП

Просто необъяснимое явление произошло в конце прошлой недели на Вентспилском шоссе. Дорожая полиция, получив вызов, ехала на место ДТП целых 3 часа, которые пострадавшим показались целой вечностью. Были загружены? Не очень, ведь статистика показывает, что в тот вечер было зарегистрировано 64 аварии - это не много.

Автоводитель Янис на Volkswagen Golf у поворота на Кемери столкнулся с Volkswagen Passat, за рулем которого сидел Теодор. Виновник ДТП свою вину признал, слава Богу, все остались живы, поэтому осталось только урегулировать формальности, для чего, естественно, и были вызваны «дорожники», сообщает «Degpunktā».

Уже сгущались сумерки, разбитые автомобили оставались на своих местах и ситуация в наступавшей темноте становилась опасной для всех участников дорожного движения. Однако стражей порядка все не было. Пострадавшие по своим каналам узнали, что в юрмальской полиции никаких сообщений о ДТП не получили.

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Наконец то вдали показались синие маячки патруля. Как утверждают пострадавшие, они сразу после аварии позвонили в службу 112 в 17.50, однако в полиции утверждают, что первая информация была получена в 20.05 и 20.08 соответственно.

Как отмечают журналисты, скорее всего, полицейские из разных районов просто «футболили» поступивший в центральную службу 112 вызов о помощи из одного района в другой. По-другому это недоразумение объяснить нельзя. Однако даже если и брать во внимание, что произошла «накладка», а не халатность, неприятен тот факт, что никто из проезжавших за несколько часов полицейских экипажей не остановился и не спросил у пострадавших в ДТП, все ли в порядке.