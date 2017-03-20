Просто мистика! Необъяснимое поведение «дорожников» неприятно удивило пострадавших в ДТП

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Просто необъяснимое явление произошло в конце прошлой недели на Вентспилском шоссе. Дорожая полиция, получив вызов, ехала на место ДТП целых 3 часа, которые пострадавшим показались целой вечностью. Были загружены? Не очень, ведь статистика показывает, что в тот вечер было зарегистрировано 64 аварии - это не много.

Автоводитель Янис на Volkswagen Golf у поворота на Кемери столкнулся с Volkswagen Passat, за рулем которого сидел Теодор. Виновник ДТП свою вину признал, слава Богу, все остались живы, поэтому осталось только урегулировать формальности, для чего, естественно, и были вызваны «дорожники», сообщает «Degpunktā».

Уже сгущались сумерки, разбитые автомобили оставались на своих местах и ситуация в наступавшей темноте становилась опасной для всех участников дорожного движения. Однако стражей порядка все не было. Пострадавшие по своим каналам узнали, что в юрмальской полиции никаких сообщений о ДТП не получили.

Реклама

Наконец то вдали показались синие маячки патруля. Как утверждают пострадавшие, они сразу после аварии позвонили в службу 112 в 17.50, однако в полиции утверждают, что первая информация была получена в 20.05 и 20.08 соответственно.

Как отмечают журналисты, скорее всего, полицейские из разных районов просто «футболили» поступивший в центральную службу 112 вызов о помощи из одного района в другой. По-другому это недоразумение объяснить нельзя. Однако даже если и брать во внимание, что произошла «накладка», а не халатность, неприятен тот факт, что никто из проезжавших за несколько часов полицейских экипажей не остановился и не спросил у пострадавших в ДТП, все ли в порядке.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 39900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 39500 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 136000 EUR

reklama.vesti.lv

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев Hi-Tech

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев

Знаешь ли ты, как правильно произносятся автомобильные марки Hi-Tech

Знаешь ли ты, как правильно произносятся автомобильные марки

Беременная Стоцкая упала с лестницы на модном показе Showbiz

Беременная Стоцкая упала с лестницы на модном показе

Новость недели: Киркоров уходит из большого шоу-бизнеса? Showbiz

Новость недели: Киркоров уходит из большого шоу-бизнеса?

Биологический отец старшего сына Джоли заявил о правах на него Wo&Men

Биологический отец старшего сына Джоли заявил о правах на него

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 