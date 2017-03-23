88% автовладельцев уверены, что их автомобиль не угонят

Большинство автовладельцев (88%) считают, что их автомобиль находится в безопасности и не может быть угнан, свидетельствует опрос, проведенный страховой компанией «Вalta» («PZU grupa»).

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При этом, по статистике Государственной полиции, количество угонов новых авто выросло в этом году в 2,5 раза.

Среди всех участников опроса, которые допускают возможность угона автомашины и живут в Рижском регионе, 16% ответили, что считают вероятность угона высокой. Менее обеспокоены жители Курземе (13%), примерно так же думают в Видземе (11%), Земгале (11%) и в Риге (10%), а в Латгале только 3% жителей считают угон реальным.

Среди всех автовладельцев 91% женщин считают, что возможность кражи автомобиля невелика или ничтожна, а мужчины несколько осторожнее - угрозы не чувствуют 87%.

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Больше половины (52%) респондентов указали, что их авто оснащены дополнительными системами безопасности. Часто автовладельцы считают, что принадлежащая им марка, модель и год выпуска автомашины не интересуют воров (77%). Также они отмечают, что автомобиль уже оборудован заводской системой безопасности или сигнализацией (78%). 12% не боятся угона потому, что машина стоит в гараже, а 18% чувствуют себя защищенными благодаря полису страхования KASKO.

Потенциальный риск угона можно уменьшить, оставляя автомобиль в надежном месте. К сожалению, по данным опроса, большинство автовладельцев - 62% - не обращают внимание на то, где поставлена автомашина, отмечая следующие ответы: на улице, в общественном месте, без видеонаблюдения, во дворе многоквартирного дома, на неохраняемой автостоянке.

По данным Государственной полиции, за первые два месяца года зарегистрировано 133 автоугона, в том числе 49 автомашин найдено. Хотя общее число угонов примерно такое же, как в прошлом году, значительно больше угнано новых автомашин - если в прошлом году в январе и феврале угнано 17 автомашин новее 2012 года, то в этом году в руки злоумышленников попало уже 42 таких автомашины. Эту тенденцию подтверждает и статистика страховой компании «Вalta»:

количество угонов новых автомашин за первые два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем в два раза.

Опрос проведен в сотрудничестве с агентством исследований рынка и общественного мнения «Rait». В нем приняли участие 300 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.