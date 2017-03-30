С 1 апреля вступят изменения в использовании интернет-банков

С 1 апреля в Латвии для проведения сделок в интернет-банке дополнительно к кодовой карте потребуется еще один идентификационный инструмент.

Для того чтобы аутентификация клиентов банка отвечала требованиям безопасности Европейского союза, с 1 апреля банки должны обеспечить дополнительные меры в области безопасности - сообщает агентство LETA.

Во многих банках будет возможность использовать карту с кодами, однако, появится дополнительный элемент авторизации - SMS-сообщение на мобильный телефон клиента. В присланном сообщении будет указан уникальный код, который необходимо ввести в интернет-банк. Для этого,

клиенту необходимо подтвердить в банке номер своего мобильного телефона.

Реклама

В отдельных случаях, будет возможность совершать платеж только при помощи кодовой карты, например, когда сумма не превышает 30 евро, платеж производится между личными счетами, внутри банковские платежи или же, когда платеж направлен на одного из клиентов, собственно созданного «белого списка» (члены семьи, представители коммунальных услуг и т.д.)

«Swedbank» и дальше будет испоьзовать кодовые карты, но теперь с дополнительными элементами авторизации - SMS на номер мобильного телефона клиента. Для пользователей смартфонов предложена мобильная апликация «Smart-ID» - отдельное мобильное приложение, которое можно загрузить, а затем соединиться с существующей кодовой картой или калькулятором.

Клиентам банка «Citadele» для подтверждения операции в интернет-банке, в дополнении к кодовой карте, необходимо будет вводить код авторизации, высланный при помощи SMS. В качестве альтернативы клиентам предложено мобильное приложение «MobileSCAN», а также различные калькуляторы кодов «Digipass».

Клиентам «DNB bank» с апреля, в качестве дополнения к кодовой карте, необходимо будет использовать уникальный код безопасности, который будет прислан клиенту до осуществления платежа. Дополнительный код нужен для межбанковских платежей, суммой более 30 евро. Также, у клиентов будет возможность создавать «белый список» с личными пользователями, совершая перевод которым, дополнительные идентификационные инструменты не нужны.

В интернет-банке «Nordea» можно будет авторизоваться, используя новое кодовое приложение Nordea Codes, новый кодовый калькулятор, карточку eID и пароль из 4 цифр. В телефонном банке Nordea можно будет авторизоваться только с помощью нового кодового приложения Nordea Codes и нового кодового калькулятора. Для безопасных покупок в интернете с использованием платежной карты (3D Secure) можно будет авторизоваться только с помощью нового приложения Nordea Codes и нового кодового калькулятора.

В свою очередь «SEB banka» ограничения по операциям только с кодовой картой, будут вводиться постепенно в течение нескольких месяцев. С 1 июня дневной лимит операций будет снижен до 500 евро, а с 1 августа - до 150 евро. После 1 августа, клиенты «SEB banka», при помощи кодовой карты, смогут подключиться к интернет-банку и подтвердить платеж до 150 евро в день. Для платежей на более крупную сумму, необходимо будет использовать какую-либо из альтернатив - мобильное приложение «Smart-ID» или кодовый калькулятор.

Еще по этой теме