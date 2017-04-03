В Латвии не спешат расстаться с «хрущевками»

Чтобы освободить место для строительства новых современных домов, в Москве началась масштабная программа по сносу построенных в советское время «хрущевок». Старые многоквартирные дома – проблема и для Латвии, но столь радикальные ее решения не предусмотрены. На то есть несколько причин, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

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Член правления Латвийского общества строительных инженеров Леонид Якобсон уверен, что перенять опыт Москвы Латвии было бы нужно, но это вопрос возможностей:

«Во-первых, это финансовый вопрос. Вряд ли такая возможность появится у нас в ближайшие годы.

Потому что это ведь не только снести здания, но и построить новые».

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Представитель департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Инга Иванова подчеркнула, что помимо финансового вопрос тема сноса жилья затрагивает и юридический аспект. Большинство квартир в серийных домах приватизировано, и это собственность их владельцев.

«Чтобы проводить такого рода мероприятия в Латвии существуют другие нормативные акты. У нас чтобы что-то сделать с общей собственностью, чем и является дом, нужно 100% согласие собственников. Они и принимают решение: что делать с домом: реновировать или нет, сносить или нет».

Строительный инженер Раймонд Эйзеншмит отмечает, что согласно нормативным актам за техническое состояние здания отвечают только его собственники. Эйзеншмит надеется, что каждый собственник следит за состоянием своего имущества. И если появляются какие-то подозрения, тут же на них реагирует.

Стройинженер выступает против поголовной ликвидации старых пятиэтажек.

Ведь построенные в одно и то же время, и из одних и тех же материалов, они по-разному обслуживаются и имеют разные характеристики грунта:«Надо проверять каждое здание и тогда делать выводы и принимать обоснованные решения. Оптом сносить – это звучит ближе к военным действиям. Такие мероприятия немного преждевременны.

Столичные специалисты также отмечают, что «хрущевки» устарели больше морально, чем технически.

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