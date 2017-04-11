«Мы уже не такие бедные и должны научиться жить с меньшими суммами из фондов ЕС»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

«Я не думаю, что деньги структурных фондов ЕС закончатся. Возможность этого есть, но она небольшая. Структурные фонды закончатся, если развалится сам Евросоюз, но вряд ли в течение нескольких лет это произойдет.

Более реально, что нам придется жить с меньшим объемом денег структурных фондов и их сложнее будет получить, в интервью порталу Rus.db.lv заявил главный экономист Swedbank в Латвии Мартиньш Казакс.

«Это также как с детьми – пока дети маленькие, вы даете им деньги, когда они вырастают, то начинают сами себя содержать», - привел пример Казакс. - Нам надо становится умнее, да и мы уже не такие бедные - нам надо начинать самим заботиться о себе». Он высказал предположение, что правила присвоения средств структурных фондов могут измениться.

Реклама

«Если сначала это были в основном гранты, то теперь это финансовые инструменты, а далее может вырасти роль фондов, таких как фонда Юнкера. Возможно, что тогда будет самая большая часть фонда оформлена как объем под какой-то конкретный регион и все побегут подавать свои заявки. Возникает вопрос, как мы сможем получить деньги с такого фонда – если будем отправлять заявку как Лиепая или Гробини, вряд ли мы там много получим.

Нам нужно учиться сотрудничать между собой, чтобы получить больше денег, при этом не только внутри Латвии, но и с нашими ближайшими соседями»,

- подчеркнул Казакс.

Он считает, что важным фактором для дальнейшего получения денег фондов ЕС является уменьшение теневой экономики. «Если в государстве высокий уровень теневой экономики и коррупции, никто с тобой сотрудничать не захочет, и на прежних условиях мы деньги получить не сможем. Но это вопрос к госуправлению и к предприятиям – надо лучше разрабатывать проекты на освоение денег и правильно их подавать», - говорит главный экономист Swedbank.

«Мы среднезажиточная страна, если мы хотим быть еще более зажиточными, нам нужно делать по-другому и лучше, но это непросто»,

- подчеркнул он. Мартиньш Казакс признал, что все же риск того, что деньги структурных фондов закончатся, есть, и к такому повороту Латвия не готова в полной мере. Слабее всего к такому вариант готов, по его мнению, сектор общественных услуг, а для государства это будет означать – либо не инвестировать в развитие, либо поднимать налоги, либо взять в долг, считает главный экономист Swedbank.

Еще по этой теме
«Думаю, мало кто в Латвии верит, что он будет хорошо жить на государственную пенсию»

«Думаю, мало кто в Латвии верит, что он будет хорошо жить на государственную пенсию»

Главный экономист Swedbank: вскоре работать придется по 50 лет

Главный экономист Swedbank: вскоре работать придется по 50 лет


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

«Мисс и Мистер Латвия»: В Риге выбрали самых красивых Wo&Men

«Мисс и Мистер Латвия»: В Риге выбрали самых красивых

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе Hi-Tech

Смотрите! Вселяющий ужас бассейн на небоскребе

Жена футболиста Кержакова родила наследника Wo&Men

Жена футболиста Кержакова родила наследника

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида Showbiz

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку Wo&Men

Джанет Джексон: из поп-дивы в мусульманскую мать-одиночку

Финансы

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 