БПБК: Лембергс не использует автомобиль Вентспилсского порта для личных нужд

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло подтверждений тому, что автомобиль, принадлежащий Вентспилскому свободному порту, используется для личных нужд мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Оценив информацию о возможном использовании автомобиля Вентспилсского свободного порта для личных нужд Лембергса, бюро не констатировало нарушения норм закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь БПБК Лаура Душа.

Газета «Латвияс авизе» ранее сообщала, что Вентспилсский порт в прошлом году приобрел за 156 тыс. евро автомобиль «Audi A8L W12», единственным пассажиром которого является член правления порта, председатель Вентспилсской городской думы Айвар Лембергс, которого на этом автомобиле возят на заседания в Рижском окружном суде.

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Сам мэр не считает, что регулярные поездки в суд, где рассматривается его уголовное дело, являются использованием автомобиля Вентспилского порта в личных нуждах. По словам Лембергса, в столице у него есть и различные дела по работе.

Лембергс пояснил агентству ЛЕТА, что часть дня он проводит в зале суда, а остальное время выполняет другие обязанности в столице. Бензин в автомобиль он сам не заливает и не знает, кто это делает. В Ригу он ездит один-два раза в неделю.

Управляющий Вентспилсским свободным портом Имант Сармулис в свою очередь заявил, что Вентспилскому порту этот автомобиль необходим, чтобы принимать инвесторов и обеспечить рабочий кабинет для членов правления порта во время поездок в Ригу.

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