В Рижской школе появилась информация на арабском языке

По просьбе Рижской основной школы района Плявниеки, общество «Drošā māja» перевели внутренние правила школы на арабский язык, и такой возможностью смогут воспользоваться и другие образовательные учреждения, в которых учатся дети иммигрантов - сообщает портал la.lv

В школе на данный момент учатся 666 детей, среди которых 11 детей из Сирии и Таджикистана. Эти школьники, в возросте от 8 до 12 лет, учатся от 1 по 4 класс. Директор образовательного учреждения Элина Дреймане рассказала, что дети из Сирии, до этого проживавшие в центре для ищущих убежище, пошли в школу в ноябре. Не все эти семьи говорят по-английски, поэтому было принято решение, что мигрантам будет легче, если информация о школьном порядке будет предоставлена на арабском. В ней рассказывается об ответственности родителей и школы, например, о бесплатном питании в школьной столовой и безопасности.

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