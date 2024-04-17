-5 и снежный покров: синоптики о погоде в ближайшие дни

Осадки в основном будут кратковременными и не затронут больших территорий, но возможны и более интенсивные дожди, а также снег, град и грозы.

Местами может образоваться временный снежный покров. Самые сильные осадки ожидаются на юго-востоке страны, а на побережье будет более сухо и солнечно.

Холодная погода, скорее всего, сохранится до конца апреля. В самые холодные ночи температура будет опускаться до -5 градусов, температура воздуха днем не превысит +10 градусов, а в некоторые дни в начале следующей недели дневная температура местами будет около нуля.

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