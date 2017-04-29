Думаете, весна пришла? В ночь на 1 мая возможны новые рекорды холода!

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В ближайшие дни погодные условия в Латвии улучшатся, однако ночь с воскресенья на понедельник еще будет очень холодной, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Температура воздуха в ночь на 1 мая может понизиться до -1..-6 градусов, только в некоторых регионах на побережье и в Латгале температура сохранится немного выше нуля.

Поэтому, как прогнозируют синоптики, в ряде регионов могут быть побиты рекорды холода для 1 мая, однако не ожидается, что будет превзойден национальный рекорд - минус 7,5 градуса 1 мая 1935 года.

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1 мая, когда в Латвии отмечается День труда и день созыва Учредительного собрания Латвийской Республики, будет преимущественно солнечно, только на юго-востоке возможны дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем составит +10..+13 градусов.

Новую волну холода «Global Forecast System» прогнозирует 6 мая, когда в течение нескольких ночей температура вновь может опуститься ниже нуля, а местами возможен снег.


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