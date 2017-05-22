На этой неделе станет прохладнее, пройдут дожди

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

На этой неделе в Латвии временами будут идти дожди, а температура воздуха немного снизится.

В понедельник на востоке страны, а в другие дни и в остальной Латвии временами ожидаются дожди. В ночь на среду в Восточной части страны осадки будут обильными, сообщает агентство ЛЕТА.

Температура воздуха на большей части территории Латвии не превысит отметку в +20 градусов. В пятницу усилится северо-западный ветер, а воздух прогреется только до +11..+17 градусов.

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В конце недели погода опять изменится. Повысится атмосферное давление и над Балтийским морем будет находиться центр антициклона.

Облаков станет мало, будет светить солнце, осадки не ожидаются. В субботу ночью местами возможны заморозки на уровне почвы, однако в целом на выходных температура воздуха понизится до +4..+9 градусов, а днем солнце прогреет воздух до +17..+23 градусов, немного прохладнее будет на побережье.

В лесах Латвии сохраняется повышенная пожароопасность. После дождей в середине недели пожароопасность снизится, однако в отдельных районах она сохранится на высоком уровне.


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