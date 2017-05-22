Последний день Prisma в Латвии: картошка по 7 центов и теплый хлеб по 14

Понедельник, 22 мая, стал последним днем, когда в Латвии работают супермаркеты «Prisma». Чтобы окончательно очистить полки, по которым ранее уже основательно прошлись покупатели, сеть магазинов объявила скидку в размере 80% на все товары, в том числе, на продукты питания.
В итоге, с самого утра в магазинах выстроились очереди, и к полудню полки опустели окончательно.
Как сообщают клиенты магазина в социальных сетях, свежеиспеченный хлеб можно было приобрести по 14 центов, а картофель - по 7 центов за килограмм.
«К 12:00 оставалась в продаже оставалась картошка и детские смеси. А, еще пакетики Prisma по 2 цента», - рассказала на Facebook рижанка, успевшая посетить супермаркет.
Как сообщалось, концерн «Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta» (SOK) решил закрыть магазины «Prisma» в Латвии и Литве.Еще по этой теме