В окрестностях Риги не хватает школ; вопросом займется специальная группа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Будет сформирована межведомственная рабочая группа по поиску решений проблемы нехватки школ и детских садов в окрестностях Риги. Об этом договорились представители Объединения самоуправлений Рижского региона с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель организации Сандра Балтрука, суть проблемы в том, что самоуправления не могут обеспечить учебные заведения собственными силами, ежегодно выплачивая миллионы евро в фонд выравнивания финансов самоуправлений.

Руководитель Объединения самоуправлений Рижского региона, мэр Адажи Марис Спринджукс рассказал, что в краях Рижского региона каждый год растет численность населения, что привело к увеличению выплат в фонд выравнивания. Такая ситуация не может продолжаться -

нужно искать решения, перераспределив средства ЕС на строительство или расширение школ в этих краях.

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Например, в Адажской средней школе уже несколько лет подряд набирается семь первых классов, в четырех школах Кекавского края - всего 12, в школах Марупе - 13 первых классов. Школы уже сейчас недостаточно велики, а очереди в детские сады длинные.

Председатель Царникавской думы Дайга Юревица заявила, что скоро самоуправления Рижского региона исчерпают свой кредитный лимит в Госказне, потому что сейчас все развитие ведется в кредит.

Марупский край в 2017 году заплатит в фонд выравнивания финансов самоуправлений 5,6 млн евро, Кекавский - 3,9 млн евро, Адажский - 1,6 млн евро, Царникавский - 1,4 млн евро, Гаркалнский - 3,1 млн евро.

Кучинскис поддержал предложение о создании межведомственной рабочей группы. Он считает, что рассмотреть нужно и вопрос о строительстве в окрестностях Риги жилья для привлечения молодых педагогов.

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