Демограф: эмиграция из Латвии будет расти и в дальнейшем

Демограф Илмар Межс
 

Демограф Илмар Межс. Фото: Sintija Zandersone / LETA

Количество жителей, покидающих Латвию, и в будущем будет расти, считает демограф Илмар Межс.

Также продолжится опустошение регионов и рост численности населения в Риге как в главном центре развития, предлагающим намного больше возможностей для работы, отметил Межс.

Сокращение численности населения связано не только с нынешней ситуацией, но и с тем, какой она была в течение 26 лет независимости и со времен до Второй мировой войны. Переселение латышей из Латгале в центральную часть Латвии наблюдалось и в советские годы.

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По мнению Межса,

государство должно на политическом уровне думать о том, как удержать население в регионах и в Латвии в целом.

«Важно «поймать» человека, пока он собирается переселяться еще только в Ригу или Рижский регион, потому что уехавших за границу мы уже точно больше не увидим», - сказал он.

Смертность в Латвии практически не меняется, но первые четыре месяца 2017 года показывают, что рождаемость падает. Это связано с тем, что сейчас родителями становятся рожденные в 90-е годы дети, когда рождаемость по сравнению с 80-ми годами упала в два раза, добавил демограф.

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