В ближайшие дни станет теплее, а в воскресенье температура воздуха поднимется до +25 градусов, свидетельствуют прогнозы «Global Forecast System».

В четверг и пятницу в основном ожидается солнечная погода. Ночная температура составит +3..+9 градусов, дневная - +19..+24 градуса.

В пятницу вечером и в субботу возможен кратковременный дождь, а в воскресенье температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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В соответствии с текущим прогнозом начиная с 20 июня вновь станет прохладнее, возможны дожди и порывистый ветер.