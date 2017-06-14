 

Фото: Sintija Zandersone/LETA

В ближайшие дни станет теплее, а в воскресенье температура воздуха поднимется до +25 градусов, свидетельствуют прогнозы «Global Forecast System».

В четверг и пятницу в основном ожидается солнечная погода. Ночная температура составит +3..+9 градусов, дневная - +19..+24 градуса.

В пятницу вечером и в субботу возможен кратковременный дождь, а в воскресенье температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Реклама

В соответствии с текущим прогнозом начиная с 20 июня вновь станет прохладнее, возможны дожди и порывистый ветер.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 192000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR

reklama.vesti.lv

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь Hi-Tech

Дети в Интернете: Запросы о порно сменили наркотики и алкоголь

КОНКУРС! Хочешь побывать на концерте Александра Малинина? Showbiz

КОНКУРС! Хочешь побывать на концерте Александра Малинина?

ВИДЕО: Неизвестный публично поцеловал ягодицы Ани Лорак Showbiz

ВИДЕО: Неизвестный публично поцеловал ягодицы Ани Лорак

Медики проверили, ведет ли употребление шашлыка к онкологии Wo&Men

Медики проверили, ведет ли употребление шашлыка к онкологии

ФОТО: Волочкова призналась, почему решила изменить внешность Showbiz

ФОТО: Волочкова призналась, почему решила изменить внешность

Погода

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 