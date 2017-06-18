Римские каникулы под дулом автомата или «Мама, мне так страшно!»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

На узкой улочке в центре Рима кровь стынет, когда буквально нос к носу сталкиваешься с вооруженными до зубов итальянскими военными, деловито "сканирующими" людские потоки. Русский TVNET, побывав на днях в Италии, удостоверился: здесь ИХ ждут... Италия буквально нашпигована военными с оружием, а местные признаются, что «вокруг Италии взрывают, все понимаем, но привыкнуть не можем".

Ты подходишь к знаменитому римскому Колизею, а на тебя смотрит дуло автомата. Увы, это реалии нашего времени... Корреспонденту Русского TVNET есть с чем сравнить - именно сейчас понимаешь насколько по-детски восторженными и безмятежными были впечатления от посещения древнейших памятников итальянской культуры 9 лет назад, когда и в голову не приходила мысль о терактах. Теперь все иначе.

Фото: Русский TVNET

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Люди с автоматами: военные или сотрудники охранных фирм - они стоят на всех подходах и выходах к самым значимым туристическим «точкам», деловито переговориваются между собой и по рациям, заполняют какие-то важные бумаги и, конечно, зорко следят за бесконечной толпой. Рядом стоят тенты, спасающие от полуденного итальянского зноя.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Такая ситуация не только в Риме. В Пизе, например, молодой парень с большим автоматом наперевес

стоит практически лицом к лицу с теми, кто простаивает в очереди,

чтобы подняться на знаменитую башню. Здесь же, прямо у подножья падающего памятника архитектуры расположился соответствующий транспорт.

В ПизеВ Пизе. Фото: Русский TVNET

В ПизеВ Пизе. Фото: Русский TVNET

«Мы сами не можем привыкнуть, но понимаем, что это необходимость, – рассказала в беседе местная жительница, итальянка. - На днях были в Болоньи –

столько военных я никогда не видела, муж сказал, давай быстрей отсюда уходить,

может быть что-то случилось? А потом бросились читать новости. Что-то произошло??? Все спокойно! Взрывают везде вокруг нас, везде! Но на душе, конечно, тяжело от самого вида тех, кто следит за порядком и ждет чего-то...»

Стоит отметить, что для маленьких туристов - латвийских детей не привыкших (и Слава Богу!) к подобным уличным картинам военный контроль произвел едва ли большее впечатление, чем лицезрение мировых шедевров.

«Мама, а зачем они здесь? А зачем им автоматы? В кого они будет стрелять?»,

- встревоженно интересовались маленькие "почемучки". А столкнувшись на расстоянии вытянутой руки с одним из контролирующих ситуацию в итальянской столице, ребенок признался: "Мама, он так смотрел на меня с этим автоматом, мне страшно...».

Напомним, что власти Италии регулярно объявляют о задержании людей, которые, по данным спецслужб, были готовы совершить теракт, в том числе и Риме. Потенциальные террористы имеют ввиду важный символический характер этого города для всего христианского мира, а также постоянное скопление там туристов.

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