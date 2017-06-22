В преддверии Лиго cегодня на Домской площади - традиционная Травяная ярмарка

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

В преддверии праздника Лиго в Риге на Домской площади сегодня с 9 до 19 часов пройдет традиционная Травяная ярмарка, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

На ярмарке покупатели смогут купить крестьянскую продукцию, сыр, хлеб, мясо, рыбу, банные принадлежности, яновы травы, венки и ремесленные изделия. Выступят музыканты, танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли и духовые оркестры.

Травяную ярмарку организует объединение культурных учреждений Риги при поддержке департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

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