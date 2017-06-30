Маршрут на выходные: «Лампа» в Цесисе, французский пикник и розы Рундале

Все дороги ведут в Цесис - у же в пятницу, накануне выходных, там начнется фестиваль Lampa, в программе которого более 200 событий - дискуссий, дебатов, встреч с интересными собеседниками и прочих интеллектуальных радостей в разговорных жанрах. Там же, в Цесисском парке в воскресенье французы устраивают настоящий садовый пикник. А в парке Рундальского дворцы в субботу - Праздник сада.

Обратите внимание, что и в пятницу на фестиваль Lampa можно смело отправляться и без машины: кто не планирует оставаться на второй день фестиваля, а захочет вернуться в Ригу, в пятницу сможет вернуться домой и совсем поздно - будет организован дополнительный поезд, который отправится из Цесиса в 23.25.

Фестиваль Lampa в Цесисе. Фото: Evija Trifanova / LETA

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Ну, а если вы готовы провести в Видземе все выходные, и заранее позаботились о ночлеге, имейте в виду, что в воскресенье здесь же, в парке с видом на замковые башни будет проходить День Франции в Цесисе.

А неподалеку - в Вецпиебалге - тоже множество событий, в том числе ярмарка ремесленников и субботний концерт Раймонда Паулса (в 12.00) в Вецпиебалгской церкви.

Праздник Рундальского парка

Как всегда в первую субботу июля в Рундальском дворцово-парковом комплексе пройдет Праздник сада. Надо ехать! Рундальские цветники в это время предстанут во всей красе — ведь цветут розы, коллекцией которых музей гордится не меньше, чем дворцовыми интерьерами.

И старых, и малых в Рундале ждет много интересного. Будет много музыки, причем самой разной, покажут и целые театрализованные представления. Не так уж часто случается и возможность встретить в аллеях элегантных дам в старинных одеждах. Предусмотрена также специальная цена билетов в день праздника. Напомним, что вход в парк дворца платный.

Пресс-фото. Фото: Publicitātes foto

Все это делает субботний визит в Рундале в этот день отличным вариантом семейного отдыха. Специальную программу для детей в Зеленом театре парка покажут рижане из молодежного кукольного театра «И-аа» начнется в 12.30. В 11.00 и 14.00 стартуют экскурсии, знакомящие с богатейшей рундальской коллекцией роз, ее проведут проведут специалисты. А бабушек и дедушек можно будет покатать на экскурсионном автобусе, курсирующим по саду.

Подростки смогут участвовать в играх и ориентировании. С 14.00 до 16.00 будутв парке будутиграть музыкальные коллективы, а свое костюмированное представление покажут участники исторических реконструкций из группы«Rokoko». А в 20.00 начнется концерт закрытия праздника, который завершится фейерверк в духе старых времен.

Разумеется, это далеко не полный перечень подготовленных программой сюрпризов. Добавим лишь, что темой праздника в этом году станет ОХОТА. Этой теме будут посвящены выставки, игры и даже наряды участников костюмированного праздника.

Полная программа — на сайте Рундальского дворца-музея.

Французский пикник в Цесисе

Французский день в Цесисе. Фото: Пресс-фото, Институт Франции

В программе Дня Франции в Цесисе чего только нет! Французская музыка в исполнении ансамбля UNDERTANGO, уроки французского для начинающих, прилавок с книжками французских писателей, встречи с уличными художниками и мастер-класс акварельного рисунка. Будут и разговоры об искусстве, о шедеврах, созданных в разное время во Франции.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт института Франции

Начнется пикник в воскресенье, 2 июля в 12.00 и продлится до 16.00. Разумеется, на территории праздника будут играть в петанк и лакомиться всякими вкусностями. Хоть вход на праздник и платный - билет стоит от 1,50 до 3 евро - проявив инициативу и смекалку можно на праздник пройти и совершенно бесплатно. Что для этого надо? Всего-то - принести с собой корзинку с угощениями или же нарядиться в соответствующий наряд.

Вечером в концертном зале «Цесис» музыка, разумеется, тоже будет французской. Концерт группы ELECTRO DELUXE не предполагает каких-либо ограничений, прозвучит музыка разных жанров - от джаза, до электронной музыки. Билеты на этот концерт продаются.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Билеты на концерт группы ELECTRO DELUXE

Пора в лес - по грибы!

На рынке появились лисички, пора в лес. Фото: Иева Чика/LETA

На рижских рынках уже появились лисички, продают их по 8 евро за килограмм. Но для любителей «тихой охоты» это не товар, а знак, что пора и самим отправиться в лес. Так что если культурные мероприятия с большим скоплением народу не самый любимый вами вид досуга - берите с собой термос с бутербродами и - в лес!

Не забудьте, что погода в выходные ожидается хоть и теплой, но местами дождливой. Так что накидка от дождя тоже не помешает. Хороших выходных!

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