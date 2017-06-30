Будьте бдительны: некоторые продавцы мороженого обманывают покупателей

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Центр по защите прав потребителей (PTAC) провел контроль на 17 предприятиях (12 производствах и 5 оптовых компаниях) и проверил 72 партии фасованных товаров.

Нарушения, связанные с фактическим весом фасованного товары были констатированы на трех предприятиях по производству мороженого и в трех оптовых компаниях, в пяти случаях из которых нарушения были значительными - в отдельных единицах фасованного мороженого фактическое количество содержания превышало максимально допустимое отрицательное отклонение от номинального количестве, указанного на упаковке. В свою очередь у 18 партий фасованных товаров была констатирована маркировка, не соответствующая требованиям.

Кроме того, PTAC констатировал, что лишь на трех из 12 проверенных производствах был введен контроль количества фактического содержания фасованного товара. Эти предприятия получили указания по созданию системы контроля.

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Согласно информации РТАС, в продажу поступает мороженое разного вида, на маркировке которого номинальное количество указано одновременно как в единицах веса, так и объема. Центр по защите прав потребителей обращает внимание на то, что, согласно требованиям нормативных актов, количество номинального содержания мороженого нужно указывать в единицах веса, в свою очередь указание количества в единицах объема - свободный выбор продавца. Нельзя, чтобы на мороженом было указано количество лишь в единицах объема, так как в технологическом процессе производства мороженого большое значение имеет ступень взбития, что значительно влияет на объем товара и визуально может обмануть покупателя о количестве мороженого в упаковке.


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