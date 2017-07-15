«Люди уезжают, а мы повышаем налоги? Это же несовместимо!»

Латвийская Торгово-промышленная палата (ЛТПП) выступила с заявлением, в котором объяснила, почему не поддерживает налоговую реформу. Главная причина в том, что при сокращающемся населении страны повышать дальше налоги - это путь в никуда.

По словам президента ЛТПП Айгара Ростовскиса, после того, как был проведен тщательный анализ реформы, которая утверждена комиссиями Сейма, члены палаты пришли к выводу: в нее включено только 20% от того, что изначально поддерживала ЛТПП. Это одна из причин, по которой реформа не будет поддерживаться предпринимателями палаты.

«Однако суть дела гораздо серьезней, - говорит Ростовскис.

- Главная проблема у Латвии, а скорей у тех, кто управляет Латвией, заключается в том, что у них нет большой мечты о процветающей Латвии.

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И это самая большая проблема. Те индикаторы и цифры, которые заложены в Национальный план развития - это для нашей страны так называемый средний полет в развитии. И налоговая реформа должна была стать средством для достижения этих целей. Однако на коалиционном совете и на политической кухне изначальная цель реформы была искажена, понятно, что мы не достигнем этих целей Национального плана развития».

Одна из главных проблем, по которой ЛТПП отказывается поддерживать налоговую реформу - отказ от первоначальных целей.

«Всем понятно, что налоги должны быть просто администрируемыми и понятными для всех, - говорит он. - Однако сейчас все только усложнилось. Кроме того, в реформе нет никаких инструментов, которые стимулировали бы самоуправления стимулировать на своей территории развитие предпринимательства. И еще реформа не предусматривает перенос налоговой нагрузки с рабочей силы на потребление, хотя изначально такая цель ставилась.

Не надо быть особенно умным, чтобы понять одну простую вещь - если число жителей снижается и при этом мы увеличиваем налоги на доходы, то это абсолютно несовместимые вещи.

Нам нужно все делать для того, чтобы в Латвии появлялось как можно больше налогоплательщиков».

Ростовскис надеется, что эти простые вещи поймут новые политические силы, которые готовятся к будущем выборам в парламент.

Он признался в том, что если вдруг в 2020 году реформа все-таки принесет свои плоды, а именно - рост ВВП на одного жителя составит 17 тысяч евро, люди перестанут уезжать, а уехавшие будут возвращаться в Латвию, тогда он публично извинится перед авторами реформы. «Осталось подождать всего три года, чтобы понять, на чьей стороне была правда», - заключил он.

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