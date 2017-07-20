В пятницу осадков не прогнозируется, немного потеплеет

В пятницу в Латвии значительных погодных изменений не ожидается, но днем потеплеет на градус больше, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью синоптики обещают малооблачную погоду, местами образуется туман. Днем облачность увеличится, однако осадки не прогнозируются.

Ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха составит от +5..+11 градусов ночью до +18..+23 градусов днем.

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В Риге в пятницу осадков не прогнозируется, облачность будет переменной. Ночью ветра не будет вовсе, а воздух остынет до +10..+11 градусов, в пригороде - до +6..+9 градусов. Днем будет доминировать северный ветер, а воздух прогреется до +21 градуса.