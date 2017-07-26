Среднестатистический предприниматель в Латвии работает 8 часов и 5 минут в день

Citadele Index: Предприниматели стали уделять работе больше времени Латвийские предприниматели уделяют работе в среднем 8 часов 5 минут в день, при этом больше половины или 58% предпринимателей работают и по выходным, - свидетельствует новейшее исследование Citadele Index, в рамках которого свое мнение ежеквартально высказывают 750 руководителей латвийских предприятий и которое позволяет узнать привычки предпринимателей.

Исследование показало, что предприниматели стали проводить на работе больше времени, чем раньше. Так, по данным предыдущего исследования, осенью прошлого года латвийские предприниматели уделяли работе в среднем 7 часов 56 минут в день.





Больше всего времени работе уделяют рижские предприниматели – в среднем 8 часов 28 минут,

причем 48% из них отметили, что работают больше 8 часов в день. В Курземе предприниматели проводят на работе в среднем 8 часов 25 минут в день и 53% из них работают больше 8 часов в день. В Рижском регионе и в Видземе предприниматели работают в среднем 7 часов 36 минут, в Латгале – 7 часов 32 минуты, в Земгале – 7 часов 4 минуты в день. Примечательно, что здесь только 32% предпринимателей работают больше 8 часов, 25% – 8 часов, а 43% – до 8 часов в день.



58% латвийских предпринимателей ответили, что в течение последнего месяца работали на благо своего предприятия по выходным, при этом 14% опрошенных отметили, что в течение последнего месяца провели на работе четыре выходных дня, 12% - два, а 8% работали все восемь выходных дня месяца. В свою очередь 39% опрошенных ответили, что они по выходным не работали.



Рассматривая данные опроса в отраслевом разрезе, видно, что чаще всего по выходным работали представители сферы услуг (68%), а меньше всего – предприниматели, работающие в сфере торговли (48%). Выходные на работе проводила также примерно половина предпринимателей, работающих в производственной или строительной отрасли – соответственно, 55% и 49%. Владельцам и руководителям крупных предприятий по выходным работать приходится чаще. Так, по выходным в конце недели работали 79% руководителей крупных предприятий (больше 50 работников) и 58% владельцев и руководителей малых предприятий (до 9 работников).