Любишь литовские яйца, которые продаются в наших супермаркетах? Посмотри и реши

Организация по защите животных «Tušti narvai» показала в каких ужасных условиях живут куры на птицефабрике в Литве. Яйца оттуда продаются и в Латвии: «Rimi Latvia» планирует оценить ситуацию.

Кадры были сняты этим летом на двух птицефабриках: видно, как птицам не хватает освещения, многие из них болеют или заражены паразитами.

В свою очередь представитель «Rimi Latvia» Инга Бите отметила, что если видео с условиями жизни несушек правдиво, то компания, как социально ответственный торговец, считает это неприемлемым.

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«Мы проведем переговоры с нашим поставщиком и изучим ситуацию», - пояснила она.

Общество «Dzīvnieku brīvība» разместило петицию на сайте «rimi.olucena.lv», которую можно поддержать призвав «Rimi Latvia» отказаться от торговли подобной продукцией.