Куда уходили десятки тысяч евро в Детской больнице и в больнице Страдиня

Инспекция здравоохранения выявила в Детской клинической университетской больнице и Клинической университетской больнице им. Страдиня необоснованные расходы в размере десятков тысяч евро, сообщили в инспекции.

Информация передана Генеральной прокуратуре.

Пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска рассказала, что о нарушениях в Детской больнице начата проверка в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, а о нарушениях в больнице Страдиньша начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о бездействии государственных должностных лиц. Статус подозреваемого ни к кому в данный момент на применен.

Нарушения имели место в учете оплачиваемых государством обследований магнитным резонансом.

Как рассказала представитель Детской больницы Вита Штейна, представители Инспекции здравоохранения побывали в больнице и проверили направления пациентов на обследования за период с 2014 года по начало 2015-го. Инспекция констатировала, что информация в направлениях не полная, и у государства не было оснований оплачивать обследования.

По словам Штейны, больнице удалось оправдать большую часть суммы, но относительно 14 тыс. евро инспекция не уверена. Это означает, что больнице придется покрывать затраты.

Инспекция считает необоснованными направления, выданные врачами, не заключившими договоры с Национальной службой здравоохранения.

Также есть обследования, которые не может назначать семейный врач, например, магнитный резонанс.

Штейна сказала, что произошедшее будет для больницы уроком, и она будет просить пациентов убедиться в том, имеет ли врач договор с Национальной службой здравоохранения. Больница заявила, что это был не умышленный ущерб, и следовало бы упорядочить систему, а не наказывать медицинское учреждение.

Как ранее сообщала передача ЛТВ7 «Личное дело», по данным досудебного расследования, проведенного Инспекцией здравоохранения, Детская больница необоснованно истратила более 14 тыс. евро на диагностические процедуры. В другом документе говорится, что больница Страдиня нанесла ущерб государственному бюджету в размере более 50 тыс. евро.

С точки зрения инспекции, обе больницы занимались одним и тем же - требовали государственных средств на оплату дорогих диагностических процедур пациентам, диагнозы которых этого не предусматривали. Например, в Детской больнице необоснованными признаны 713 диагнозов на сумму более 130 тыс. евро.

Аналогичные нарушения констатированы в Латвийском морском медицинском центре, медицинском центре «ARS», центре «Визуала диагностика», однако сумма ущерба, нанесенного государству, значительно меньше.