На штрафы строителей в Риге построят детские площадки

На средства, полученные от уплаты штрафов строителями, самоуправление в районе улиц Зирню и Лактас около ул. Валдемара планирует построить детскую игровую площадку, подтвердили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Размер штрафа, который компания «A.C.B.» за несоблюдение сроков окончания ремонтных работ на улицах Бривибас и Валдемара, должна будет уплатить Рижской думе за четыре дня просрочки составляет 29 600 евро.

Отвечая на вопросы рижан о том, как будут использоваться деньги, полученные от уплаты штрафов, мэр Риги Нил Ушаков в социальных сетях сообщил о намерении построить детскую площадку. Он также напомнил, что это не последний сезон, когда в Риге ремонтируются дороги, и «штрафы в этом сезоне послужат напоминанием о соблюдении сроков следующим летом».

Как сообщалось, срок завершения работ на ул. Бривибас на участке от ул. Лачплеша до ул. Бруниниеку и на ул. Валдемара на участке от ул. Зирню до ул. Лактас истек 17 сентября. Поскольку констатировано, что ремонтные работы не завершены, Рижская дума к исполнителю работ - предприятию «A.C.B.» - применяет штраф в размере 7400 евро за каждый день просрочки.