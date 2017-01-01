«Если общество не осознает ценности, то сила армии не имеет значения»

Если западное сообщество не осознает свои истинные ценности и не готово за них умирать, то у сил и численности армии в борьбе с противником нет значения, считает госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

Он на проходящей в Риге конференции о демократических ценностях и их защите военными средствами сказал, что сейчас западное сообщество очень уязвимо, ощущается информационная война, в частности, борьба за умы западного общества, поэтому противникам не нужны военные средства. Госсекретарь указал, что сейчас сообщество воспринимает себя как в мирное время, однако оно не такое. Необходимо вовлечь сообщество и добиться готовности защищать ценности, сообщает агентство ЛЕТА.

«Если общество не понимает, каковы его ценности, мы проиграли. Если мы не готовы умирать за эти ценности, то не важно, насколько велика армия - мы проиграли. Если спросить на улицах Риги, что люди понимают под европейскими ценностями? Многие упомянут миноритарные ценности и тому подобные вещи, но где остаются спокойствие и свобода? К сожалению, эти ценности уже стали само собой разумеющимися, однако их не нужно так воспринимать», - пояснил Гарисонс.

По его мнению, если ценности не изучать в школе, то вовлечение в обязательную военную службу не поможет, поэтому необходимо ясно установить точные ценности. Кроме того, в школьном возрасте детей нужно учить думать критично, так как бессмысленно бороться с пропагандой с помощью пропаганды.

В свою очередь депутат парламента Швеции Карина Энстрем указала, что военные силы необходима, чтобы бороться с организациями, которые нападают на наш образ жизни, к примеру, таким, как ИГИЛ, однако нельзя использовать только силу, чтобы добиться результата. По ее мнению, необходимо ясно установить, как использовать силу законодательства, а также силу армии и полиции, чтобы иметь возможность защитить демократию с помощью демократических средств.

«В демократической системе существуют недемократические организации и движения, но они имеют право продвигать свою собственную политику и ценности. Поэтому есть важный вопрос, в какой момент провести красную линию. Как обеспечить правильные средства, как нужно ограничивать демократически ценности, чтобы сохранить демократию?» - обратилась она к присутствующим на конференции.

Заместитель исполнительного директора немецкого фонда Маршала в США Дерек Шале также согласился, что у вооруженных сил есть большое значение, однако на них положиться нельзя. Он упомянул примеры в Афганистане, где осуществлялись попытки усилить демократию военными средствами, однако видно, что это было неправильно, так как в этой стране не было даже зачатков демократии, чтобы таким образом содействовать там демократии.

Он также обратил внимание на то, что важным вызовом является возможность понять, когда и как провести линию, чтобы защитить демократию.

«Предельно ясно, что то, чего хотят наши враги, - это разделения, неясности, нападений на нашу открытость и разнообразие. Обязанность лидеров демократии - пытаться эти нападения отразить, мы не можем поддаваться посеянным противником страхам и опасениям», - пояснил Шале.

Напомним, «Рижская конференция 2017» проходит 29 и 30 сентября в Латвийской национальной библиотеке.