В центре Риги на тротуар упал отколовшийся фрагмент фасада здания

Сегодня в Риге на Марияс, 6 на тротуар и проезжую часть упал фрагмент фасада здания, сообщили в РД.

Все убрано, однако существует риск, что здание продолжит обваливаться. Завтра директор Департамента имущества РД Олег Буров созовет оперативное заседание для обсуждения ситуации.

Напомним, что 29 сентября владельца здания пообещали до следующего года начать реновацию фасада здания.

Пятиэтажное здание в самом центре Риги стало зданием-призраком: фасад уже много лет затянут декоративной сеткой. Дом был построен в 1905 году. В советское время здесь были коммунальные квартиры, а на первом этаже — магазины.