РФ заподозрили во вмешательстве в латвийские мобильные сети

Примерно 3 недели назад в СМИ была опубликована информация о странных мобильных сбоях на побережье Курземе во время учений ЗАПАД 2017. Позже компания LMT сообщила, что помехи создавал какой-то источник в Балтийском море. Пострадали также пользователи сети Tele 2.

Членам Комиссии по национальной безопасности Сейма стало известно, что помехи, возможно, были вызваны средствами связи России. Они пытались воздействовать на объекты на острове Эланд в Швеции, прямо напротив побережья Курземе. В Швеции в это время проходили крупнейшие военные учения за последние 10 лет «Аврора 17».

Чтобы помешать частоте мобильной сети, в распоряжении Российской армии имеется целый арсенал оружия. Во-первых, стационарное оборудование, которое может влиять на частоты на расстоянии до 500 километров. Во-вторых, корабли, которые могут медленно передвигаться вдоль побережья и воздействовать на объекты внутри страны. И, наконец, маленькие дроны, их трудно обнаружить даже с помощью радаров на земле.

1 сентября Вооруженные силы Латвии зафиксировали российский военный корабль «Серпухов 563» в шести морских милях от территориальных вод Латвии. Судно может быть оснащен всеми видами дополнительного оборудования, в том числе коммуникационными супрессорами.

За день до этого, 30 августа, операторы мобильной связи LMT и Tele2 сообщили государственному предприятию «Elektoniskie sakari», что на Курземском взморье, на вышках мобильной связи потеряна связь на частоте 900 мегагерц.

В это время в Швеции проходили крупнейшие за последние 10 лет военные учения «Аврора 17», в которых принимали участие 19 000 военных, в том числе 1000 американских и 30 латвийских.

В ходе учений был разыгран сценарий атаки стратегически важных остров в центре Балтийского моря - Готланд и Эланд. На острове Эланд армия США разместила зенитную ракету «Патриот».

Шведский портал Metri сообщил, что в это время у северного побережья острова Элан появился неизвестный летающий объект. Он был примерно пять или шесть метров в длину и напугал местных жителей.

Служба военной разведки предупредила, что эта информация не подтверждена и до сих пор проверяется.

Несколько дней спустя министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сказал газете «washington post», что Латвия, возможно, подверглась еще более широкой атаки, чем Швеция.

Ринкевич сказал, что если российское вмешательство в отношения Латвии будет официально подтверждено, и если Россия повторит подобные действия, можно будет говорить о вступлении в силу 5 пункта НАТО, так как с 2015 года нападение на коммуникационные системы государства является нападением на само государство.