Планируется принять специальные нормы о защите прав лиц на частную жизнь

На совещании госсекретарей провозглашен разработанный Министерством юстиции законопроект о защите основных прав лиц на частную жизнь, сообщила представитель Минюста Алисе Адамане.

Нормативные акты планируется принять до 6 мая 2018 года, чтобы выполнить требования директивы ЕС о единых стандартах прав человека на частную жизнь.

В настоящее время защиту личных данных в Латвии регулирует закон о защите данных физических лиц, который предусматривает одинаковые нормы для обработки данных независимо от целей, однако, как указывает Минюст, в таком подходе есть недостатки.

Цель законопроекта - защитить право физических лиц на частную жизнь в случаях, когда обработку данных ведут компетентные органы с целью расследования и предотвращения преступлений и административных нарушений, выполнения наказаний, предотвращения угроз национальной и общественной безопасности, при применении воспитательных мер принудительного характера. Законопроект относится и к правоохранительным органам.

Предусматривается ввести различия в обработке разных категорий данных. Например, хранить данные о преступнике дольше, чем о свидетеле и подозреваемом.

Нормы не будут относиться к случаям, когда личные данные включены в состав документа и их нельзя отсортировать при помощи какого-либо индикатора.