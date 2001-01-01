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«Пасажиеру вилциенс» возглавит Роджер Янис Григулис

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

Новым председателем правления АО «Пасажиеру вилциенс» станет член совета АО «Латвияс дзелзцельш» Роджер Янис Григулис, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Совет «Пасажиеру вилциенс» получил согласие акционера на назначение выбранного кандидата и сегодня планирует подписать с новым председателем правления договор.

На повторно объявленный конкурс на должность председателя правления «Пасажиеру вилциенс» было подано 35 заявлений. Первый конкурс завершился безрезультатно.

Предприятие «Пасажиеру вилциенс» было образовано в 2001 году путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций «Латвияс дзелзцельш». В 2008 году «Пасажиеру вилциенс» было преобразовано в госпредприятие.

Конкурс
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