Настроение жителей Латвии ухудшилось: только ли осень виновата?

Взгляды латвийцев на ситуацию в семье и в стране в целом стали более мрачными с наступлением осенней погоды.

Как отмечается, во всех проанализированных сферах (общая ситуация, экономика, материальное положение семьи, шансы найти работу, работа правительства) индекс оценки упал в среднем на три пункта.

В том числе индекс оценки материального положения семьи снизился с -9 до -11 пунктов. Оптимистичный прогноз развития материального положения семьи за год высказали 17%, пессимистичный - 15% опрошенных.

Четверть опрошенных считают, что ситуация в стране в целом развивается в правильном направлении, индекс оценки экономической ситуации снизился на 1 пункт.

Работой правительства недовольны 77% респондентов. 61% опрошенных считают, что в Латвии найти хорошую работу сейчас невозможно.

Подробнее результаты опроса будут представлены 19 октября.

Нечего пенять на осеннюю депрессию

Кстати, интересная деталь: хотя социологи все «сваливают» на осеннюю депрессию давайте вспомним данные подобного опроса, проведенного весной этого же года.

Как писал Русский TVNET, по сообщению руководителя по корпоративной коммуникации «Baltic International Bank» Тейки Лапсы, несмотря на то, что весна традиционно приносит с собой не только потепление, но и улучшение настроения, в марте жители Латвии стали более критичными. Лапса, добавила, что наиболее критично оценивалось общее развитие Латвии, но более отрицательно люди оценили также работу правительства и возможность найти в Латвии хорошую работу.

В феврале общая оценка развития Латвии выросла на четыре пункта, а в марте уменьшилась на 10 пунктов с минус 29 до минус 39.

Также высказывались сомнения в возможности найти достойную работу (минус 5 пунктов) и в качестве работы правительства (минус 4 пункта). 6% жителей Латвии высоко оценивают свои шансы найти хорошую работу, а 64% оценивают их низко. Работу правительства отрицательно оценивают 82% населения, положительно - 12%.

Оценка изменений в экономическом положении Латвии улучшилась на один пункт, с минус 26 до минус 25. На один пункт улучшился прогноз изменений в экономической ситуации - с минус 8 до минус 7.