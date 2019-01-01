LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Полмиллиона пассажиров: столько «airBaltic» перевезла на самолетах «Bombardier CS300»

LETA
Ilustratīvs attēls. | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Авиакомпания «airBaltic» на новых самолетах «Bombardier CS300» перевезла уже более 500 000 пассажиров, сообщили в компании.

В настоящее время каждый четвертый пассажир «airBaltic» отправляется в путь на самолетах CS300 в 40 пунктов назначения в странах Балтии, Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке.

Во флоте «airBaltic» сейчас имеется семь самолетов CS300, которые выполняют полеты по нескольким популярным маршрутам.

На «Bombardier CS300» выполнено почти 12,2 тыс. регулярных рейсов, в небе они провели 4560 часов.

До конца 2019 года «airBaltic» планирует пополнить свой флот 20 самолетами CS300, и к 2021 году ее флот будет состоять только из самолетов «Bombardier». В целом «airBaltic» планирует увеличить флот «Bombardier C Series» по крайней мере до 34 самолетов.

airBaltic
0 Комментарии