Рейрс предложил запретить усыновлять за границу детей из приемных семей

Об этом он сообщил сегодня на Латвийском форуме приемных семей.

Как Рейрс пояснил агентству ЛETA, он подал это предложение ко второму чтению законопроекта о госбюджете 2018 года.

«Мы подписали конвенцию ООН, причем Гражданский закон тоже разрешает усыновление за границу только в том случае, если ребенку не может быть обеспечена семейная среда», - сказал Рейрс. Семейная среда может быть обеспечена ребенку в биологической семье, в приемной семье или путем усыновления.

«Если мы выделяем приемным семьяи значительные средства, нам нужна также стабильность в этих семьях. Изъятие ребенка из приемной семьи не вызывает стабильности», - отметил он.

«Минблаг ни в коем случае не выступает против усыновления за границу тех детей, для которых нельзя найти родителей в Латвии. Ясно, что тогда нужна адопция за границу, чтобы обеспечить ребенку семейную среду», - сказал он.

Если это предложение будет принято, оно вступит в силу с 1 января 2018 года.