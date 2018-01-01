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Страны Балтии получат от США 100 миллионов для сдерживания российской агрессии

LETA
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Комиссии по вооруженным силам Палаты представителей и Сената США на прошлой неделе обнародовали подробности намеченного на 2018 год оборонного бюджета, в рамках которого Балтийским странам планируется выделить до 100 млн долларов на сдерживание российской агрессии.

Комиссия по вооруженным силам Сената США обнародовала соответствующий доклад 8 ноября.

В документе сообщается, что из бюджета планируется выделить в рамках инициативы по европейскому сдерживанию (European Deterrence Initative) до 100 млн долларов на проекты, повышающие способности стран Балтии по сдерживанию российской агрессии.

США
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