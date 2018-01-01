Страны Балтии получат от США 100 миллионов для сдерживания российской агрессии

Комиссии по вооруженным силам Палаты представителей и Сената США на прошлой неделе обнародовали подробности намеченного на 2018 год оборонного бюджета, в рамках которого Балтийским странам планируется выделить до 100 млн долларов на сдерживание российской агрессии.