После 18 ноября наступит похолодание

В день провозглашения независимости Латвийской Республики 18 ноября сохранится характерная для поздней осени погода, а после праздника станет холоднее, и во многих местах образуется снежный покров, прогнозирует «Global Forecast System».

Ожидается, что четверг, 16 ноября, будет самым солнечным днем на этой неделе, а с пятницы начнутся дожди и мокрый снег. В Курземе прогнозируется сильный дождь и порывистый юго-западный ветер.

18 ноября будет дуть умеренно сильный южный ветер, а температура воздуха будет на несколько градусов выше нуля.

На следующей неделе температура воздуха все чаще будет опускаться ниже нуля, местами в течение дня сохранится небольшой мороз. Во многих местах пройдет снег, не исключен также сильный снегопад.

Однако зимняя погода придет ненадолго, и в конце ноября вновь станет теплее.