Эксклюзив: виртуальная экскурсия по Дворцу культуры VEF

Во Дворце культуры VEF сейчас проходят последние работы, чтобы уже в конце этой недели все желающие смогли бы оценить визуальные перемены после масштабной реконструкции, однако у TVNET была возможность побывать на небольшой экскурсии еще до открытия.

Пройдя по ступеням центрального фасада и миновав информационный центр, посетители попадут в вестибюль, который стал значительно светлее и визуально больше. Заместитель руководителя Дворца культуры VEF Илута Гоба рассказала, что здесь улучшена акустика, поэтому помещение можно использовать куда более разносторонне, чем ранее. К примеру, здесь будут проходить выставки, но помещение подходит и для балов, празднований и конференций.

С течением времени изменилась окраска колонн - из изначального темно-зеленых они стали светло-серыми с небольшими вкраплениями зеленого цвета, чтобы напоминать мрамор. Илута Гоба довольна, что удалось найти удачный и красивый компромисс между исторической расцветкой и тем, что хочется видеть в наши дни.

Во время реконструкции подумали и об энергоэффективности, соотвутствующей современным требованиям, к примеру, окна - двустворчатые, они не выпускают тепло наружу, обеспечивают приятную температуру воздуха и являются экономичными в эксплуатации.

Самые большие и грандиозные перемены пережил большой зал. Здесь полностью изменили цвета, установили новые стулья, произведенные итальянским предприятием, которое сделало стулья для всемирно известной оперы «La Scala» в Милане. Сцена стала современной, со значительными возможностями света, аудио и видео. Кроме того, в помещении построены акустические стены, которые позволят наслаждаться концертами в совершенно другом качестве. Наконец создана функционирующая оркестровая яма, в которой смогут музицировать 20 человек. Важными приобретениями стали дубовое покрытие пола, лифт и специальные ниши, предусмотренные для людей в инвалидных креслах.

Все это можно будет увидеть уже 17 ноября - здание станет одним из объектов фестиваля «Staro Rīga», в свою очередь 18 ноября здесь предусмотрен праздничный концерт.