С реновацией многоквартирных домов в Латвии - просто катастрофа

Имеются опасения, что цель реновировать к 2020 году еще 1000 многоквартирных домов достигнута не будет.

Так считает член правления Елгавского управления недвижимости Юрис Виджис. Он отмечает, что за десять лет с тех пор, как в Латвии доступно финансирование из фондов ЕС,

отремонтировано всего 740 домов, поэтому возникают сомнения в успешном освоении средств за оставшиеся два года,

хотя в последнее время в этом вопросе наблюдаются подвижки.

По данным Министерства экономики, в период планирования фондов ЕС на 2007-2013 гг. средства для реновации были выделены лишь небольшой части многоквартирных домов - 3%. Фактические работы по реновации могли продолжаться еще в течение двух лет, и в целом на эти средства было отремонтировано 740 домов. В 2014-2020 гг. при поддержке из фондов ЕС планируется реновировать еще около 1000 многоквартирных домов. Это означает, что в целом из общего числа зданий, где могла быть проведена экономически эффективная реновация, будут восстановлены 7%, или 1740 зданий.

Но Виджис сомневается в том, что такой результат будет достигнут, потому что до сих пор реновация многоквартирных домов протекала вяло. «Думаю, что темпы этих работ недостаточны. Если сравнивать Латвию, например, с Литвой, то мы вновь значительно отстаем», - говорит представитель Елгавского управления недвижимости.