«Мне было плохо и хотелось расплакаться»: Рижанка о «э-здоровье» в действии

Рижанка поделилась в соцсети своими переживаниями и впечатлениями от первого знакомства с вводимой системой э-здоровья в Латвии.

"Кому сказать «спасибо» за электронные рецепты? Была у врача. Выписали электронный рецепт. Погода ужасная. Самочувствие тоже. Взяла себя за шкирку и пошла в аптеку. А там говорят: «Система не видит электронного рецепта!» Ничем не можем помочь! Лекарство даже не антибиотики. Противовоспалительные. Название было на бумажке. Не дали! Послали в другую аптек. Кто когда-то с температурой и с состоянием хуже некуда таскался вечером по району, (машину не взяла, первая аптека не далеко),тот меня поимет.

Что за ерунда? Почему нельзя сначала наладить систему за «вложенные миллионы» , а потом требовать , чтобы врачи выписывали эти электронные рецепты! Почему у нас всегда все через ж...? Лучше бы врачам зарплату добавили, а не с системами умничали! Реально зла не хватает.

«Разговор закончен и тема закрыта!» так мне ответили в аптеке. Всем здоровья!

Мне было реально очень плохо. А после такого отношения хотелось расплакаться", - поделилась своими злоключениями женщинам. (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред).

Автор поста пояснила, что превозмогая боль с температурой в холод ей пришлось идти в другую, подальше, аптеку, где она смогла получить нужное лекарство.

Пост вызывал живой отклик у других пользователей, которые делились своим опытом и мнениями.

«С электронным рецептом для ребенка меня обслуживали 40 минут в одной аптеке и 20 в другой. Компьютер виснет, дозировка не та и тд. Люди в очереди за мной возмущались это мягко сказано».

«Тоже выбесили эти рецепты! Хотела больному купить лекарство! Логично, если человек болен, то проще послать в аптеку кого-то здорового! Так нельзя! Подайте документ!»

«Пошла купить маме лекарство, не дали. Так как за лекарством должен прийти именно тот человек, на кого рецепт и с документом.

Это значит, что если ты прийти не можешь, ты болен, тебе никто не принесет лекарство?»

«А врачи? Моя доктор молодая и прогрессивная. Но и у неё гораздо быстрее (!) получается от руки написать. Так если система до сих пор не отлажена, зачем ее вводить?»

"Боже...в нашей банановой стране даже с элементарной системой электронных рецептов ахтунг... Тьфу!

В Эстонии давно. Привыкли. Система работала сразу хорошо. Но... ты можешь даже забыть это название лекарства, это неудобно, посылают иногда в определенную аптеку, а там цена выше".

«Были у врача, рецепты тоже электронные и некоторые лекарства на заказ. Сразу предупредила,что наверняка возникнут проблемы в аптеках, поэтому распечатала просто на листах и поставила свою печать с подписью.

На практике - в 1 из семи аптек согласились взять такой рецепт, система вообще ничего не видела.

Бред! Теперь всегда прошу продублировать электронный».

«Согласна, что полный идиотизм. Врач выписал ребенку спрей для носа Насонекс. Тоже приехала с документом ребенка , чтобы выбрать этот рецепт, сказали, что проблемы с системой и нашего рецепта не видят».

«Спасибо» надо сказать Министерству Здравоохранения. Это же они это замутили, чтобы шел учет рецептов, и плюс чтобы врач не смог выписать лекарства как говориться не по своей специальности".

«Да, фармацевт вам эту проблему решит, святая наивность, система действительно работает очень медленно, постоянно виснет, у врачей занимает не малое время, чтобы ввести в систему рецепты на одного пациента.

Версии пилотной не было, сразу приходится работать с тем, что есть.

А супер телефона с суперменом на другом конце, к сожалению нет. Зато есть супер е-майл, куда можно написать по поводу всех проблем, и проблему обязательно рассмотрят, как Вы понимаете, быстро, быстро...»

«Приятно осознавать что в Латвии начинают двигаться и развиваться. Электронные рецепты удобны тем, что не надо таскать бумажку, точно не потеряешь. Система наладиться, и все будет хорошо. Конечно многое не предусмотрено еще, вот как в ситуации девушки, в Финляндии такая же система, она работает».

«Развивается?! Не надо таскать бумажку?! Блин, зла не хватает!

Я соц. работник, а значит вместо «бумажек» мне придется таскать документы (!) клиентов.

А их не один и не два, а я еще должна вписать свое имя и фамилию. А если я вдруг слягу и вместо меня пойдет коллега? Мне пофиг что и как работает ТАМ! Мне нужен порядок здесь, где я живу!»

«Фармацевты - маленькие герои, которые принимают на себя весь народный гнев, пытаются разруливать ситуацию. А проблема в е-системе. Она не то что сырая, она полудохлая. И телефон, по которому надо звонить в случае проблем, часто недоступен. Все в этом государстве через ж...»

«Раньше было лучше». И трава зеленее, и небо голубее. 21-й век. Естественно, система не идеальна, но должен пройти переходный период и будет всё хорошо.

Давно пора избавиться от допотопных бумажек... Ныть у нашего народа в крови.



И, да. Я фармацевт. И я знаю, сколько в ней косяков.

«Мне врач тоже выписала эл.рецепт. Пошла в аптеку, они там мудохались долго и никак не шло. В итоге стали звонить IT-айтишникам и те что то делали. Я минут 15 простояла. Но получилось». (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)



Как уже сообщал наш портал, недавно Илмар Пойканс, больше известный в Латвии как «хакер Нео», в социальной сети Facebook поделился результатами тестирования системы e-veselība, договоры на использование которой заключили 60% семейных врачей и 99% аптек в Латвии.

"За 10 лет Министерство здравоохранения в разработку платформы E-veselība (э-здоровье) вложило не менее 14,5 млн евро денег латвийских налогоплательщиков и европейских фондов. У меня была возможность вместе с семейным врачом протестировать портал eveseliba.gov.lv, который является частью системы E-veselība.

Это полный кошмар! Если меня кто-то попытался бы заставить работать с настолько медленной и нестабильной системой, как eveseliba.gov.lv, то

мне грозила бы уголовная статья за причинение тяжких телесных повреждений тому, кто ответственен за разработку этой системы.

Я скажу, что у меня появился чисто профессиональный интерес выяснить, КАК возможно разработать настолько медленную и неэффективную систему. Безопасность данных пациентов сейчас даже анализировать не будем, это отдельная история" - рассказал он.