Ассоциация: алкоголь стал менее доступен для несовершеннолетних

Контрольные закупки проводятся уже второй год, чтобы привлечь внимание к ответственности покупателя, продавца и предприятия. Пятнадцатилетние девушки и парни с согласия родителей 45 раз попытались купить алкоголь в магазинах и кафе по всей Латвии, и успешными оказались половина попыток у девушек и четверть попыток у парней. Дело в том, что девушки чаще выглядят старше своих лет.

Контрольные закупки производились в рамках социальной кампании «Продал бы ты алкоголь своему ребенку?».

Заместитель начальника управления координации Госполиции Марите Зиемеле рассказала, что ситуация улучшается благодаря информационным кампаниям, проверкам и ужесточению наказаний.