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Ассоциация: алкоголь стал менее доступен для несовершеннолетних

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka / LETA

Теоретические возможности несовершеннолетних купить алкоголь, не предъявляя документов, уменьшились, рассказали агентству ЛЕТА в Латвийской ассоциации алкогольной отрасли после проведения контрольных закупок.

Контрольные закупки проводятся уже второй год, чтобы привлечь внимание к ответственности покупателя, продавца и предприятия. Пятнадцатилетние девушки и парни с согласия родителей 45 раз попытались купить алкоголь в магазинах и кафе по всей Латвии, и успешными оказались половина попыток у девушек и четверть попыток у парней. Дело в том, что девушки чаще выглядят старше своих лет.

Контрольные закупки производились в рамках социальной кампании «Продал бы ты алкоголь своему ребенку?».

Заместитель начальника управления координации Госполиции Марите Зиемеле рассказала, что ситуация улучшается благодаря информационным кампаниям, проверкам и ужесточению наказаний.

Алкоголь
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