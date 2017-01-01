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2017 год вместе c TVNET: Вы читаете то, чем мы гордимся!

Русский TVNET
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Фото: TVNET

Сложно быть скромными, когда 2017 год прошёл насыщенно, интересно и продуктивно. В последний день уходящего года Русский TVNET решил вспомнить необычные проекты и актуальные темы, над которыми мы трудились не покладая рук. Путешествия по всему земному шару, эксклюзивные интервью и смелые эксперименты - вот лишь малая часть того, что вы читали на страницах нашего портала. Спасибо, дорогие читатели, что были с нами в этом году!

1

На родине плова, Cuba Libre и другие путешествия TVNET
2

Детишки рассказали нам о браке по расчёту, любви и сокровенном
3

Тесты: Сленг, правонарушения и секреты Риги
4

Каждую неделю мы планировали ваши выходные
5

Самые громкие ЧП, криминал и судебные решения
6

Скандалы, надежды и проблемы Даугавпилса
7

«Фишки» и загадки столицы Латвии
8

Мы спорили об истории
9

Паром «Эстония» и невероятная история спасения
10

Эксперименты: Беременная женщина курит и 13 свиданий за час
11

Мы побывали в «городе-призраке»
12

Вы следили вместе с нами в режиме реального времени
13

Мы заставили рижан читать стихи
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