2017 год вместе c TVNET: Вы читаете то, чем мы гордимся!

Сложно быть скромными, когда 2017 год прошёл насыщенно, интересно и продуктивно. В последний день уходящего года Русский TVNET решил вспомнить необычные проекты и актуальные темы, над которыми мы трудились не покладая рук. Путешествия по всему земному шару, эксклюзивные интервью и смелые эксперименты - вот лишь малая часть того, что вы читали на страницах нашего портала. Спасибо, дорогие читатели, что были с нами в этом году!