Ожидаются сильные морозы: могут ли дети не посещать школу?

Эта неделя будет морозной. Латвийский центр геологии, метеорологии и среды прогнозирует, что в воскресенье ночью столбик термометра опуститься до -21 градуса, днем потеплеет до -11 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха опуститься ниже -15 градусов, днем мороз немного отступит, но вновь наберет обороты во вторник - днем ожидается -19…-23 градуса.
Пик ожидается в среду – ночью минус 27 градусов, днем – минус 20 градусов.
Государственная служба качества образования напоминает: дети до 12 лет могут не идти в школу, если температура воздуха ниже -20 градусов, дети старше 13 лет – если температура ниже -25 градусов по школе Цельсия.
Однако родители должны оценивать ситуацию самостоятельно и принимать решение.