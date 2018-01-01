Ожидаются сильные морозы: могут ли дети не посещать школу?

Эта неделя будет морозной. Латвийский центр геологии, метеорологии и среды прогнозирует, что в воскресенье ночью столбик термометра опуститься до -21 градуса, днем потеплеет до -11 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха опуститься ниже -15 градусов, днем мороз немного отступит, но вновь наберет обороты во вторник - днем ожидается -19…-23 градуса.