Говорите по телефону за рулем? Скрыться от полиции больше не удастся!

Полиция планирует оборудовать нетрафарированную машину, которая автоматически будет контролировать разговоры водителей по мобильному телефону во время вождения, агентству LETA сообщил начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Согласно плану безопасности дорожного движения на 2017 — 2020 год планируется приобрести устройства, которые считывают регистрационные номера автомашин. С их помощью будет возможно автоматически определить, не находится ли транспортное средство в розыске, застраховано ли и имеет ли действующий техосмотр.

Помимо этого по крайней мере одну нетрафарированную машину планируют оборудовать еще и фото и видеокамерами, позволяющими констатировать, не использует ли водитель мобильный телефон или другие гаджеты во время вождения.

«Говоря простым языком, система будет работать следующим образом — в дорожном потоке встроенная в полицейскую машину система автоматически будет считывать номерные знаки автомобиля и, соединившись с базами данных, проверять, нет ли у нее нарушений. Дополнительно, если водитель какой-либо машины поблизости будет использовать мобильник, камеры сбоку полицейской машины констатируют это нарушение и позже водитель — нарушитель получит оповещение о штрафе,» рассказал Крапсис.

В оповещении будет фотография с номерным знаком и самим нарушителем.

Для введения таких улучшений поправки в законодательстве не требуются. Крапсис не скрывает, что скорее всего будут недовольные, но перед предъявлением штрафа полиция будет тщательно оценивать ситуацию, запечатленную на фото.

Пока что этой системой планируется снабдить одну нетрафарированную машину. Если тест будет успешным, будет объявлен конкурс на закупку.

Начальник Управления безопасности движения отметил, что использование мобильного телефона за рулем очень актуальное нарушение, которое может закончиться трагическими последствиями. В прошлом году за подобное нарушение были составлено 3390 протоколов, а годом ранее — 4120.