Рижанин: «Мы попали в очень неприятную ситуацию, а Ryanair не смогли нам помочь. Или не захотели»

Вспоминается фраза из знаменитого фильма «Не читайте перед обедом советских газет», которую можно переиначить «А лучше внимательно читайте инструкции!». Особенно когда инструкции касаются таких важных приобретений, как авиабилеты и вещей, как авиаперелеты. В погоне за соблазнительными ценами мы иногда забываем лишний раз удостовериться или уточнить определенные моменты, что приводит к нервотрепке и проблемам. Так читатель Русского TVNET рассказал о неприятной ситуации, которая заставила его задуматься, что пользоваться услугами лоу-кост авиокомпаний иногда выходит очень дорого, особенно, когда это авиакомпания - Ryanair.

"Мы летели в Ригу из Испании с пересадкой в Лондоне. При резервации билетов Рига-Лондон, Лондон-Тенерифе в аэропорту Стенстед пришлось ждать 6 часов - было неудобно, но грел душу тот факт, что обратно по вполне симпатичной цене удалось купить билеты так, что ждать в Лондоне надо было всего 1 час 40 минут. Казалось, идеально! Однако этот выбор стал нашей ошибкой, которая ударила по нервам и по карману», - рассказал собеседник.

Итак, отгуляв отпуск, мы стояли в аэропорту Тенерифы - впереди 2 полета - до Лондона, оттуда - до Риги. Стояли в очереди на посадку, болтали и сначала не заметили появившуюся надпись, что рейс задерживается. А потом поняли, что ожидание затягивается - 20 минут, 30, 40. Слегка напрягало, конечно, но подсчитав, решили, что успеем - багаж ждать не надо, все с собой, куда бежать в лондонском аэропорту знаем.

Вылетели мы на 50 минут позже заявленного времени.

Наивно полагая, что Ryanair каким-то образом продумал аналогичные ситуации - задержка-то с их стороны - мы обратились к стюардессе. Мол, уважаемая, скажите в подобных случаях вы как то можете связаться с коллегами и предупредить, что пассажиры не успевают? - «Нет, у нас нет такой практики, не переживайте, вы не одни такие, нас уже спрашивали другие пассажиры, успеете», - последовал ответ.... Хорошо. Успеем, мы все успеем - читали как мантру мы.

И вот мы в Лондоне - ноги в руки, чемодан в зубы и бежать. В иммиграционной службе на контроле по прилету нам попался очень разговорчивый сотрудник аэропорта. Вполне понятно, что вопросы, которые задав нам мужчина, внимательно изучая наши ID -карты - не из праздного любопытства, но так нужные нам минуты улетучивались на глазах. Мы же ничего не могли поделать и терпеливо отвечали на вопросы: Откуда летите? Как там погода на Тенерифах? Чем там занимались? Что собираетесь делать в Лондоне?

Ответив на все вопросы, мы рванули к информационному табло и поняли - мы опоздали... Регистрация на рижский рейс закончена.

Время - 17 часов вечера. Сегодня в Ригу мы не попадаем. Не попадаем домой, а завтра навряд ли попадаем на работу и в школу...

Что делать? Бежать в офис Ryanair, конечно! Там должны помочь, подсказать, направить! Тем более нас не 4 человека (1 семья), а больше: оказалось, что в подобной ситауции оказлось еще две семьи, причем одна - с грудным ребенком.

Спасительное «окно» офиса Ryanair в большом аэропорту было найти не просто, а очень просто. К нему стояла большая очередь из людей, полагаем, что недовольных. Рядом в аналогичных «окошках» скучали представители других лоу-кост перевозчиков. А в Ryanair кипела работа и вряд ли пассажиры убивали время в длинной очереди, чтобы поблагодарить за прекрасный сервис и сотрудничество.

Наш диалог был до простого примитивен и прост, а красноречивый взгляд работницы авиакомпании говорил - виноваты вы сами, а за свой ошибки придется платить из собственного кошелька.

Наше общение строилось приблизительно так: на все претензии - мол, мы опоздали по вашей вине, рейс был задержан и т.д. нам отвечали, что так вы сами составляли маршрут и рейс был не прямой при покупке надо было читать инструкции, где все сказано. «А предоставляется гостиница переночевать с детьми?» - «Нет, не положено, в инструкции все сказано» - «А скидки на билеты?» - «Не положено, в инструкции все сказано!». Таким, образом, компания, чьими услугами мы воспользовались не смогла нам помочь или не захотела.

Как вариант, нам было предложено приобрести билеты на рейс в четверг (дело было во вторник) - за собственный счет, разумеется. А пока мы расценивали возможность переезжать ли нам в другой аэропорт и лететь рейсом другой авиокомпании на следующее утро, не оказалось билетов и на четверг, зато появились в субботу... Проводить несколько дней в Лондоне при всем уважении к этому городу ну никак не входило в наши планы, поэтому нам ничего не оставалось делать, как покупать 4 билета на утренний рейс другого авиоперевозчика.

Мы, уставшие и расстроенные, переехали из аэропорта Стенстед в аэропорт Лутон (а это порядка 30 км + затраты на автобус) и провели «великолепную ночь» в плохо отапливаемом и совсем не щедром на сидячие места в зале ожидания аэропорту.

Итак, чему эта ситуация нас научила (и, возможно, пригодиться и вам) - запомните, что

официальным временем, которое рассматривается Ryanair - опоздание самолета на не менее чем 2 часа.

Наш самолет, как нам обяснили, опоздал «по официальным» данным на 48 минут, поэтому наши претензии не рассматривались.

Если вы компонуете перелеты, делайте это так , чтобы время на пересадку в промежуточном аэропорту было не менее 3 часов. Цифра не очень приятная, но она позволит вам застраховаться на случай задержек самолетов и пройти все процедуры без спешки.

А еще - вооружитесь банковским мобильным идентификатором или, на худой конец, банковским калькулятором, что позволит вам совершить покупки (в данном случае других авиабилетов). И, пускай это и банально звучит, определенной суммой денег на счету, которая можно подстраховать вас на случай подобных форс-мажоров.

Нам удалось приобрести билеты и не мучать детей слишком большой задержкой в Лондоне, но как бы мы вышли из сложившейся ситуации не будь у нас финансовой возможности улететь на следующий день, честно говоря, не знаем. А в инструкциях Ryanair об этом ничего не говорится...".