Из-за любви к BMW пенсионер попал в ловушку автоторговцев

Пенсионер и инвалид второй группы Язеп увидел очень заманчивое объявление о продажи машины марки BMW. Язепу особенно понравилось, что железного коня можно было купить в лизинг без первого взноса. Мужчина связался с продавцом и тот стал нахваливать свой товар. Отказаться от покупки было невозможно, рассказывает передача Bez Tabu.

Продавец обещал, что доставит машину в Ригу, на улицу Лачплеша, где находится лизинговая компания. Пенсионер сможет оформить все документы и сразу же сесть за руль.

Язеп не успел и глазом моргнуть, как с формальностями было покончено и он стал владельцем восемнадцатилетнего BMW за 2100 евро.

Правда, со всеми процентами по лизингу стоимость машины получалась намного дороже - 3500 евро.

К тому же пенсионеру надо было заплатить еще 86 евро за оформление документов и еще 200 евро за что-то, но Язеп так и не понял за что.

Только после подписания лизинговых договоров, продавец показал пенсионеру машину. Продавец сказал, что машина в прекрасном состоянии и первый техосмотр можно будет пройти без проблем.

В тот же день Язеп отправился на техосмотр и выяснилось, что у машины много проблем. Дверь не закрывается, кондиционер не работает, радио тоже - это лишь небольшая часть дефектов купленного авто.

В лизинговой компании от комментариев воздерживаются: «Какое у нас может быть мнение? Нам привели клиента, он подписал документы и все».

Журналисты Bez Tabu связались с продавцом машины. «К пенсионеру отнеслись с уважением, а как он себя ведет? С машиной в техническом плане все в порядке.»

Вообщем итог истории таков - машина разваливается на ходу, по лизингу надо платить несколько лет по 58.45 евро в месяц. Отказаться от договора в одностороннем порядке Язеп уже не может, такое право у него было две недели с момента покупки.

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