Покупатели заметили трещины в Maxima; представитель уверяет, что ничего страшного

Покупатель Янис в очередной раз совершая покупки в супермаркете Maxima поднял голову и увидел «картину маслом» - на стене можно было рассмотреть явные трещины.

После его сообщения журналисты Bez Tabu отправились в данный магазин, чтобы разузнать, что же там происходит.

Работники признали, что трещины давно заметили, но отчего они возникли - не знают.

Журналист: - Вам неприятно на это смотреть?

Работница: - Да, немного страшновато

- Откуда они?

- Я не знаю, страшно, конечно, но что делать?

В свою очередь представительница предприятия Лиене Дупате пояснила, что бить тревогу не стоит, эксперты здание несколько раз исследовали и признали, что оно не опасно.

«Их можно назвать косметическими трещинами, они появились на месте швов в результате скачка температур. Это не несущая конструкция, скорее носит разделяющую функцию - между складом и торговым залом» - отметила она.

Представительница уведомила, что трещины пытались ликвидировать, используя разные технологии, однако из-за разницы в температурах они появляются снова.

В ближайшее время планируется реконструкция магазина, в ходе которой с трещинами будут бороться более кардинальными методами. Удастся ли это - покажет время.