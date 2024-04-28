Связанному с российскими олигархами рижскому заводу из еврофондов выплачивают более миллиона евро

Между тем в Латвии их бизнес в лице РЭЗ получает европейские деньги на повышение энергоэффективности завода и улучшение производства электрооборудования поездов. В Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), которое курирует проекты европейских фондов, рассказывают, что на один проект окончательная выплата произведена в январе, на другой - только что, в марте.

То, что завод вообще реализует проекты фондов, было известно, да и в передаче LTV De Facto рассказывали об этом еще в прошлом году. Но на тот момент они еще не были завершены и шел очередной черед европейских санкций. Их исход мог бы повлиять на выплату денег, если бы фактические владельцы завода Бокарев и Махмудов, которые уже находятся под санкциями ряда стран, были включены и в санкции Евросоюза. Но этого не произошло.

"Агентство в ходе оценки использует, конечно, информацию о санкциях, и если бы какое-то из лиц или предприятие находилось под санкциями, то, конечно, сотрудничество и платежи не были бы осуществлены. А сейчас нормативные акты не предусматривают другого способа оценки предприятий, имеющих отношение к России. В связи с этим агентство работает в рамках нормативных актов и не может принимать никаких противоположных решений, конечно", - пояснила заместитель директора CFLA Гундега Шульца.