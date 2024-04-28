Связанному с российскими олигархами рижскому заводу из еврофондов выплачивают более миллиона евро

Рижский электромашиностроительный завод (РЭЗ), за которым стоят приближенные к Владимиру Путину российские олигархи, получил из европейских фондовых денег 1,25 млн евро. Последняя выплата произведена в марте этого года, и вернуть эти платежи уже будет невозможно. К тому же предприятие еще претендует и на финансирование из проекта оздоровительного фонда, в который оно было вовлечено через полгода после начала войны, когда уже были публично рассмотрены и связи его владельцев с Кремлем, сообщает передача LTV De Facto.
Тесно связанные с Кремлем Андрей Бокарев и Искандер Махмудов чаще всего упоминаются как стоящие за РЭЗ российские олигархи. Но через цепочки компаний в конце есть и другие их российские бизнес-партнеры - Дмитрий Комиссаров и Кирилл Липа. Передаче LTV De Facto известно, что на латвийском заводе в середине 2022 года было зафиксировано, что им вместе принадлежит около 72% предприятия. У Бокарева и Макхмудова - у каждого примерно по 18%, у Комиссарова - около 20%, у Липы - 16%. Четверка также связана с попавшим под санкции США российским вагоностроительным предприятием "Трансмашхолдинг", которое ранее было указано на сайте РЭЗ в качестве партнера и для которого завод в Латвии производил детали.
Кирилл Липа как гендиректор "Трансмашхолдинга" еще в августе прошлого года за одним столом отчитывался перед Владимиром Путиным о том, как идут дела в бизнесе, отметив среди прочего, что в целом потерь в "новой ситуации" нет. Например, он рассказывал Путину, как по-прежнему сотрудничает с венгерской компанией для поставок вагонов поездов в Египет. "Мы были вынуждены уйти из капитала венгерского предприятия, но вся финансово-технологическая связь -все это сохранено", - говорил Липа на встрече.
Между тем в Латвии их бизнес в лице РЭЗ получает европейские деньги на повышение энергоэффективности завода и улучшение производства электрооборудования поездов. В Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), которое курирует проекты европейских фондов, рассказывают, что на один проект окончательная выплата произведена в январе, на другой - только что, в марте.
То, что завод вообще реализует проекты фондов, было известно, да и в передаче LTV De Facto рассказывали об этом еще в прошлом году. Но на тот момент они еще не были завершены и шел очередной черед европейских санкций. Их исход мог бы повлиять на выплату денег, если бы фактические владельцы завода Бокарев и Махмудов, которые уже находятся под санкциями ряда стран, были включены и в санкции Евросоюза. Но этого не произошло.
"Агентство в ходе оценки использует, конечно, информацию о санкциях, и если бы какое-то из лиц или предприятие находилось под санкциями, то, конечно, сотрудничество и платежи не были бы осуществлены. А сейчас нормативные акты не предусматривают другого способа оценки предприятий, имеющих отношение к России. В связи с этим агентство работает в рамках нормативных актов и не может принимать никаких противоположных решений, конечно", - пояснила заместитель директора CFLA Гундега Шульца.
Но это еще не все, что предприятие может получить от Европейского финансирования. РЭЗ также участвует в исследовании, которое софинансируется из фонда оздоровления - в том числе и из европейских денег. В нем РЭЗ претендует на 156 с половиной тысяч евро. Причем в отличие от предыдущих проектов, начавшихся до полномасштабного российского вторжения в Украину, этот начался через полгода после этого.
Участников исследования выбирает Центр энергетической и транспортной компетенции. Там информацию о компании проверили и ничего мешающего сотрудничеству в официальных регистрах не нашли. Член правления центра Марис Зубачс при этом добавил: "Мы же не являемся никакими судами для того, чтобы понять, какие фамилии, с кем они сотрудничают в России и каков их вес. И третье - если бы было какое-то зло от всего этого, то уже, наверное, задавали бы эти вопросы, делали бы замечания службы безопасности или полиция и KNAB. А поскольку нас еще проверяют CFLA и Министерство экономики, то что нам делать, как вы думаете?".
В латвийских регистрах никого из представителей России как истинных бенефициаров действительно больше не видно, так как их нужно показывать с предела владения в 25%, который у каждого по отдельности не достигнут. И хотя Бокарев и Макхмудов находятся под санкциями США, влияние которых в финансовом секторе выходит за пределы США, и Латвия публикует компании, связанные с санкциями США, в этом списке их тоже нет.
"Там надо посмотреть, сколько долей капитала, сколько акций ему принадлежит. И, как и в Евросоюзе, в США этот пограничный рубеж составляет 50%. Если субъекту санкций принадлежит 50% или более, то он должен считаться субъектом санкций. В том числе и два миноритарных акционера, если вместе они имели бы более 50%. Тогда это тоже было бы субъектом санкций", - сказал заместитель начальника Службы финансовой разведки Паулис Ильенковс.
Предложение о том, что должны быть еще какие-то фильтры, помимо официальных санкций, через CFLA было актуализировано и обсуждалось с министерствами финансов и экономики. В офисе министра финансов Арвила Ашераденса ("Новое Единство") время для интервью министра не нашли. Там делегировали отвечать чиновников, которые, в свою очередь, конкретного ответа дать не смогли. Предпринимаются ли какие-то практические шаги в этом направлении, это политический вопрос - в том числе на европейском уровне. Заместитель госсекретаря Министерства финансов по вопросам европейских фондов Арманд Эберхардс отметил: "Если принимаются решения идти в этом направлении, то, конечно, регулирование и практическое внедрение последуют". В Министерстве финансов при этом подчеркнули, что принципы инвестиций европейских фондов нельзя применять к какой-либо конкретной компании. Другое дело, что можно регулировать критерии отбора через определенные цели экономики, отрасли деятельности, направления экономической активности.
Четких действий нет и у Министерства экономики. Министр просто признает, что произошедшего изменить уже никак нельзя. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) сказал: "Мы можем оценить, как мы до этих решений дошли, но сейчас их надо довести до конца. Однако, глядя вперед, конечно, надо оценивать".
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), комментируя эту ситуацию, отметила, что экономические связи с Россией разрываются и она ожидает, что возможные недочеты действующего регулирования и санкционной политики оцениваются ответственными органами и при необходимости будут предложения.
Стоит добавить, что экспорт произведенных РЭЗ товаров в Россию продолжался и последние два года. Ряд товаров, которые производит РЭЗ, постепенно, но попали под санкции. Например, с этого года в Россию вообще нельзя везти трансформаторы и другие товары. Впрочем, в экспортных данных заметна тенденция, что товары РЭЗ поступают в Россию, например, и через Турцию.
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