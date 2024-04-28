Музей истории Риги и мореходства, расположенный в Старой Риге рядом с Домским собором, является одним из старейших музеев в Европе. Сейчас он находится в критическом состоянии. Дырявая крыша, рушащийся потолок, водоснабжение нужно ремонтировать каждый второй день. Министерству культуры не хватает денег на содержание музея. Минфин, в свою очередь, отказал в помощи в спасении находящегося в критическом состоянии музея, сообщает Nekā personīga.
Дырявая крыша и рушащийся потолок: министерству не хватает денег на содержание третьего старейшего музея в Европе
Музей истории Риги и мореходства год назад отпраздновал 250-летие. Это не только старейший публичный музей в Латвии и Балтии, но и третий старейший в Европе. В фондах музея хранится более полумиллиона экспонатов. Многие имеют уникальную ценность.
Четыре года назад у одного из зданий обновили фасад. А последние значимые ремонтные работы в музее проводились с 1988 по 1989 год. В то время на крыше здания заменили черепицу. Эти работы пережил и Имант Заулс, большую часть жизни проработавший инженером. Он также был альпинистом, и вместе с Теодором Вишнисом они являются первыми латышами, поднявшимися на Эверест.
Навыки восхождения в гору полезны и в музее, так как здесь нужно часто чинить дырявые крыши.
Часть музея имеет медную, часть - черепичную крышу. Черепица с большими отверстиями. Крыша похожа на сетку. Во время дождя вода также проникает на чердак и дальше просачивается в перекрытие этажей. Из-за дыр влага, правда, быстрее высыхает. Пол на чердаке засыпан строительным мусором, который излишне загружает конструкции здания. Теплоизоляции нет.
В той части, где крышу покрывает медь, она тоже без каких-либо утеплений. При изменении температуры металл ржавеет, зимой покрывается инеем, который затем снова тает. Вся влага капает по чердачным комнатам. Просачивается дальше в перекрытие верхних этажей и деревянные конструкции. Чтобы избежать дальнейшего просачивания влаги, разложены пленки и поставлены ведра в местах, где течет больше всего. Прежние потолочные окна ликвидированы, на их месте набит шпон. Как говорит Имантс, все тепло тает в воздухе. Он также плавит обмороженную крышу в зимнее время и создает дополнительную влагу, текущую внутрь.
В одном из архивных помещений верхнего этажа просел потолок. Как минимум на 15 сантиметров. Это произошло из-за деформации деревянных конструкций крыши на чердаке.
Канализационная, отопительная, водная системы - лишь небольшая часть находится в подвале музея. Там большинство уже заменено, потому что они перестают функционировать. В кабинете заведующей хозяйственной частью в качестве сувенира хранится одна такая труба, которую инженеры демонтировали. Но большинство коммуникаций закопано в части двора в земле, где несколько имеют историческое перекрытие, и их выкапывать нельзя.
Поэтому музей живет на "пороховой бочке". В любой момент вода и отопление могут отключиться.
Год назад комиссия Рижской думы обследовала музей. Пришли к выводу, что один из фасадов внутреннего двора музея находится в настолько плохом состоянии, что попал в список объектов, деградирующих окружающую среду. Поэтому в этом году Рижское самоуправление должно заплатить повышенный налог на недвижимость - 42 тысячи евро.
Запасники - главная ценность музея - в большинстве хранятся в несоответствующих для этого помещениях. С плохой вентиляцией, созданной в советские годы, или никакой. Во многих местах среди стеллажей со столетними экспонатами находятся и рабочие места сотрудников. Что против любых стандартов хранения. Некоторые экспонаты хранятся в холодильниках, что тоже не подходит, но других холодильных витрин нет.
Окна старые и дырявые. Но это памятник истории, и без реставраторов и проекта сами работники их заменить не могут. Теплоснабжение осталось с советских времен.
Сотрудники музея иронизируют, что закон со следующего года обязывает публичные здания размещать оборудование, регулирующее подачу тепла. Здесь это физически невозможно.
Здания музея были переняты Министерством финансов от Министерства культуры 20 лет назад и переданы в управление предприятию Valsts nekustamie īpašumi. Там говорят - более 15 лет с музеем заключен договор на обслуживание и пользование. Он предусматривает, что полноценное управление имуществом, его содержание и планирование долгосрочных инвестиций осуществляет сам музей. Привлечение денег - это тоже ответственность музея. Сейчас за помещения музей не платит. Управляющий предлагает заключить договор аренды. Тогда пришлось бы платить арендную плату, которая позволила бы планировать какие-то работы по содержанию. Но вопрос с фундаментальным ремонтом, например, дырявой крыши, теплоснабжения, водоснабжения, рушащегося потолка это все равно бы не решило.
Состояние и износ здания музея уже достигли около 40%, что обозначается словом "неудовлетворительно". Договоры на обслуживание и пользование заключены с другими музеями. Это помогает накопить специальный фонд, который можно использовать для выполнения больших работ. И не запускать состояние здания. Как нам ответили в Минфине, Министерство культуры на ближайшие 3 года просило денег и на ремонт музея - всего около 3 млн. А также деньги, которые позволят заключить договор аренды. На это в год ушло бы еще 394 200 евро. А ответ Минфина лаконичен - с учетом ограниченных возможностей госбюджета запросы не были поддержаны.
В музее показывают несколько проектов. Первоначальный был создан до кризиса в 2008 году. Бумаги на реконструкцию написаны, деньги ищутся. Но они не реализованы. Сотрудники музея опасаются, что из-за какой-то основательной аварии здание придется закрыть. Министр культуры предлагает сесть за стол обоим министерствам и искать решение. Потому что ответа, что делать, у нее сейчас нет.
Как отметила директор Музея истории Риги и мореходства, многие технические проблемы в музее удалось устранить только благодаря Иманту Заулсу, который в свои 80 лет в тотальных условиях нехватки денег до сих пор пытается спасти рушащийся потолок, трубы и крышу.
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