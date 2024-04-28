Дырявая крыша и рушащийся потолок: министерству не хватает денег на содержание третьего старейшего музея в Европе

Запасники - главная ценность музея - в большинстве хранятся в несоответствующих для этого помещениях. С плохой вентиляцией, созданной в советские годы, или никакой. Во многих местах среди стеллажей со столетними экспонатами находятся и рабочие места сотрудников. Что против любых стандартов хранения. Некоторые экспонаты хранятся в холодильниках, что тоже не подходит, но других холодильных витрин нет.

Окна старые и дырявые. Но это памятник истории, и без реставраторов и проекта сами работники их заменить не могут. Теплоснабжение осталось с советских времен.

Сотрудники музея иронизируют, что закон со следующего года обязывает публичные здания размещать оборудование, регулирующее подачу тепла. Здесь это физически невозможно.

Здания музея были переняты Министерством финансов от Министерства культуры 20 лет назад и переданы в управление предприятию Valsts nekustamie īpašumi. Там говорят - более 15 лет с музеем заключен договор на обслуживание и пользование. Он предусматривает, что полноценное управление имуществом, его содержание и планирование долгосрочных инвестиций осуществляет сам музей. Привлечение денег - это тоже ответственность музея. Сейчас за помещения музей не платит. Управляющий предлагает заключить договор аренды. Тогда пришлось бы платить арендную плату, которая позволила бы планировать какие-то работы по содержанию. Но вопрос с фундаментальным ремонтом, например, дырявой крыши, теплоснабжения, водоснабжения, рушащегося потолка это все равно бы не решило.