Покупатель: магазины одной сети, а вот цены - разные. Как такое может быть?

Некий внимательный покупатель озадачился вопросом - как в магазинах одной торговой сети различаются цены? Речь идет о сети «Elvi».

Например, в Саулкрасты в двух магазинах, которые расположены друг от друга на расстоянии в 300 метров, разница достаточно ощутимая.

Журналисты Bez Tabu отправились в магазины и обнаружили, что из 10 продуктов в трех магазинах только у трех наименований цена одинаковая, у остальных семи - различается. Причем, в некоторых случаях стоимость завышена аж в 2 раза.

Представитель Elvi» Винета Григане-Дранде пояснила: "Elvi - это франшиза и каждый владелец магазина вправе независимо решать о ценовой политике в своем магазине, чтобы работать без убытков. Цена зависит не только от конкуренции и места, где находится магазин, но и от срока годности продукта и других факторов.

Pircējs sašutis: viens veikalu tīkls, bet cenas katrā bodē dažādas. Vai kārtējā nelikumība?

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич отметил, что закон позволяет разницу в цене магазинов одной сети.

«На акционный товар цена должна быть все же одна. Однако не должна быть одинаковая цена на один и тот же товар во всех магазинах торговой сети, так как это означает, что производитель диктует торговцу свои условия - и это уже работа Совета по конкуренции», - пояснил он.