Как построить робота? В Латвии пройдет первый фестиваль физики

12 мая в Риге, в Центре архитектуры и медиа H2O 6, пройдет первый в Латвии посвященный физике фестиваль FIZMIX Eksperiments, в котором дети и молодежь, а также их родители смогут познакомиться с точными науками в рамках разнообразных и увлекательных мероприятий и аттракционов. На протяжении всего дня на фестивале будет бесплатно доступна обширная образовательно -развлекательная программа, которая позволит узнать, как построить робота или обзавестись собственной подлодкой, какие законы физики действуют при запуске ракет, в спорте, кулинарии и не только. В завершении дня пройдет концерт Маркуса Ривы и Edavardi.

С 11 часов утра на всей территории фестиваля будут работать интерактивные аттракционы и творческие мастерские. В них можно будет встретиться с

представителями учебного портала FIZMIX, научного театра Laboratorium, центра любознательности Zinoo, Рижской цирковой школы, «Школы молодых физиков» Латвийского университета, «Солнечного кубка» Института физики твердых веществ, в котором изготавливают работающие на солнечной энергии автомобили, корабли и летательные аппараты, «Балтийского центра технологий 3D-печати»,

работающего в сфере образования предприятия Lielvards и многими другими творческими умами с технической направленностью.

На большой сцене фестиваля вдохновляющими историями о физике из собственного опыта поделятся создавшие самый быстрый в мире ультралегкий летательный аппарат инженеры, школа робототехники AlfaRobot, шеф-повар Марис Астичс и пилот Ингус Аугсткалнс, который первым в мире прыгнул с парашютом с дрона.

Начиная с 16.00 посетители смогут понаблюдать за финалом конкурса на эрудицию по физике среди 8 и 9 классов FIZMIX Eksperiments, а

в завершении фестиваля концерт дадут музыканты Маркус Рива и Edavardi.

Конкурс на эрудицию FIZMIX Eksperiments концерн Latvenergo организует уже на протяжении более чем 20 лет с целью пробудить в молодых людях интерес к физике, показать им в интересной для них форме практическое применение законов физики, дать знания по вопросам электробезопасности и побудить осваивать инженерно-технические профессии.

За последние годы число участников конкурса выросло, и в этом году в нем участвует более 1000 молодых людей или каждая четвертая латвийская школа, в которой учатся 8- и 9-классники.

«Мы видим, что физика становится более популярной и среди одноклассников участников, их братьев и сестер, поэтому в этом году мы решили одновременно с финалом конкурса устроить и первый в Латвии фестиваль физики.

На нем мы хотим в интересной форме показать увлекательную сторону физики не только участникам конкурса – отличникам по физике, но и всем любознательным детям, молодежи и их родителям», – говорит главный исполнительный директор АО Latvenergo Арис Жигурс.