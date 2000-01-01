Накопления мэра Юрмалы Труксниса за год уменьшились более чем на 26 000 евро

Накопления мэра Юрмалы Гатиса Труксниса за год уменьшились более чем на 26 000 евро, свидетельствует поданная им в Службу госдоходов декларация о доходах за 2017 год.

В 2016 году безналичные накопления Труксниса составляли 69 850 евро, в 2017 году - 43 470 евро. Наличные накопления мэра Юрмалы уменьшились на 1000 евро и составили в прошлом году 2000 евро.

По сравнению с 2016 годом почти на 12 000 евро уменьшилась зарплата Труксниса. В 2016 году в Юрмальской думе он получил 35 094 евро, в 2017 году - 23 207 евро. В начале прошлого года Трукснис временно ушел с должности, а вернулся в кресло мэра после муниципальных выборов. В этот период он выполнял обязанности депутата.

От Государственного агентства социального страхования Трукснис в прошлом году получил пособие на сумму 1509 евро.

В декларации также указано, что в 2016 году Трукснис полностью погасил долговые обязательства на сумму 20 000 евро.

В собственности Труксниса имеется автомобиль «Kia Sportage» 2005 года выпуска, квартира и земля в Юрмале.